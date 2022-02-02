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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 6 علامات تستدعي فحص النظر لدى الأطفال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت وزارة الصحة، على أهمية فحص النظر لدى الأطفال في حالة ظهور بعض الأعراض والعلامات تدل على وجود مشاكل في النظر.
وقالت الوزارة، عبر حسابها “عش بصحة”: “هل لاحظت أحد هذه الـ 6 علامات في طفلك؟ لا تتأخر.. وافحص نظره”.
وتشمل هذه العلامات ما يلي:
1- تقريب الكتاب أثناء القراءة
2- فرك العينين بشدة
3- احمرار العينين
4- تصغير العينين عند رؤية الأشياء البعيدة كالسبورة مثلا
5-ظهور الحول
6- الحساسية الشديدة للإضاءة
وأكدت وزارة الصحة، أن هذه العلامات قد تؤثر على تحصيل الطفل الدراسي.
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