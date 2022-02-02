شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 6 علامات تستدعي فحص النظر لدى الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، على أهمية فحص النظر لدى الأطفال في حالة ظهور بعض الأعراض والعلامات تدل على وجود مشاكل في النظر.

وقالت الوزارة، عبر حسابها “عش بصحة”: “هل لاحظت أحد هذه الـ 6 علامات في طفلك؟ لا تتأخر.. وافحص نظره”.

وتشمل هذه العلامات ما يلي:

1- تقريب الكتاب أثناء القراءة

2- فرك العينين بشدة

3- احمرار العينين

4- تصغير العينين عند رؤية الأشياء البعيدة كالسبورة مثلا

5-ظهور الحول

6- الحساسية الشديدة للإضاءة

وأكدت وزارة الصحة، أن هذه العلامات قد تؤثر على تحصيل الطفل الدراسي.