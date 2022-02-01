شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: يصعب الانتصار على كورونا حاليًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إنه من السابق لأوانه أن يعلن العالم الانتصار على فيروس كورونا المستجد أو يتخلى عن محاولات وقف انتقال العدوى.

وأضاف تيدروس: “أن هذا الفيروس خطير، ويستمر في التطور أمام أعيننا”؛ داعيا في الوقت نفسه، دول العالم إلى تخفيف القيود بحذر.

من جانبها؛ قالت الرئيسة الفنية للمنظمة ماريا فان كيركوف، إن العديد من الدول لم تمر بعد عبر ذروة أوميكرون، وعلى البلدان تخفيف القيود بحذر.

من جهته، قال الدكتور مايك ريان المدير التنفيذي لبرنامج المنظمة للطوارئ الصحية إنه يجب على الدول أن تشق طريقها الخاص للخروج من الوباء بدلاً من اتباع الآخرين بشكل أعمى في تدابير التخفيف.

يشار إلى أن الدنمارك هي أول دولة في الاتحاد الأوروبي ترفع جميع قيودها، بالرغم من الأرقام القياسية لحالات المتحور أوميكرون، مع وجود عدد من الدول الأخرى التي تتطلع إلى اتخاذ خطوات مماثلة.