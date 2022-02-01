شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل بعد مخالطتك لمصاب بفيروس كورونا؟ توجيهات هامة من الصحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت وزارة الصحة عدة نصائح إرشادية، لمن خالط مصاب بفيروس كورونا، مؤكدة أن مخالطة المصاب بالفيروس له توجيه، والتوجيه مرتبط بحالة التحصين.

وشرحت “الصحة” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من خلال “إنفوجراف” ما يجب على المخالط فعله، والتي جاءت كالتالي:

في حالة إذا كنت محصن ولم تظهر عليك أعراض، فلا يلتزم المخالط بفحص ولا داعي للحجر.

أما إذا خالطت مصابا وظهرت عليك أعراض، فأوضحت “الصحة” أن الأعراض إذا كانت شديدة مثل ضيق تنفس/ حرارة/ كحة، فيجب عليك التوجه لعيادت تطمن.

وتابعت أن الأعراض إذا كانت خفيفة، فعليك إجراء الفحص المنزلي والاتصال على 937 لأخذ التوجيه الطبي.

وبيّنت “الصحة”، أنه في حال مخالطة مصاب وكنت غير محصن وظهرت أعراض، فعليك التوجه فورا لعيادت تطمن.

أما إذا خالطت مصابا ولم تظهر عليك الأعراض، فوجهت “الصحة” بأن تحجر نفسك وتلتزم الاحترازات، وفي اليوم الخامس من الحجر توجه للفحص في مراكز تؤكد نتيجتك، وإذا كانت إيجابية (مصاب)، فعليك العزل المنزلي للفترة المحددة والمبادرة باستكمال التحصين.

واختتمت بأنه إذا كانت نتيجتك سلبية (سليم)، فعليك المبادرة باستكمال التحصين.