شكرا لقرائتكم خبر عن عرض نادر لكورونا قد يشتد في حالة واحدة.. تعرف عليه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

ذكر تقرير نشرته صحيفة “تايمز أوف إنديا” Times of India، أن بعض أعراض الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن تختفي في غضون 15 يومًا، وربما يستمر البعض الآخر لفترة أطول.

وأشارت الصحيفة الهندية، أنه لا توجد طريقة للتنبؤ بمن سيعاني من أعراض طويلة، وما هي الأعراض التي يمكن أن يعاني منها، لكن الثابت هو أن بعض الأعراض طويلة المدى لعدوى فيروس كورونا يمكن أن تتفاقم بسبب الإجهاد.

وأوضحت أن بعض المصابين بكوفيد طويل المدى يعانون من أعراض شائعة هي الصداع والإسهال وضيق التنفس، وهناك بعض العلامات الأخرى لا يصاب بها جميع من يتعرضون لعدوى كوفيد-19، أو غالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد، وهي الدوار، والتي تعد من الأعراض التي تحدث في حالات نادرة ولكنها يمكن أن تزداد سوءًا بسبب الإرهاق.

ويقول الخبراء إنه إذا كانت نوبة الدوار متكررة بعد كوفيد-19، فربما تكون أحد الآثار الجانبية للعدوى الفيروسية. وفقًا لهيئة الصحة البريطانية NHS، يمكن للإجهاد المفرط أن يجعل الدوار أسوأ وربما يؤثر بشكل قوي على النشاط اليومي للشخص.

فيما يشدد الخبراء على أهمية التأكد من التعافي السليم والبقاء بصحة جيدة وعدم التعجل في العودة لكامل الأنشطة اليومية بالكامل وينصحون بأخذ الأمور ببطء وبشكل تدريجي.