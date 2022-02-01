شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية تكشف عن أهم المواد الغذائية الغنية بعنصر اليود والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :
نصحت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة أناستاسيا غافريكوفا، بتناول الأسماك والمأكولات البحرية والطحالب المطهية على نار هادئة لتعويض نقص عنصر اليود في الجسم.
وأوضحت الخبيرة الروسية، أنه لتعويض حاجة الجسم اليومية من اليود 120-150 مكروغراما للشخص البالغ يكفي تناول زيت السمك، واستخدام الملح المعالج باليود واللحم والفواكه ومنتجات الألبان، بحسب روسيا اليوم.
وأشارت إلى أن اليود عنصر مهم ومكون لهرمونات الغدة الدرقية، الذي يحفز نشاطها وعملها.
وأضافت غافريكوفا، أن اليود عنصر مضاد للفيروسات والبكتيريا والطفيليات، ويحمي من أمراض السرطان ومن التكوينات الكيسية في الصدر والمبايض.
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