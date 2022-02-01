شكرا لقرائتكم خبر عن هل هناك علاقة بين الإصابة بالبواسير والأورام الخبيثة ؟ خبيرة تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت طبيبة أمراض القولون والمستقيم إينا تولينا، أن هناك علاقة قوية بين الإصابة بالبواسير وخطر الإصابة بالسرطان.

وأضافت أنه في كثير من الأحيان يتم اكتشاف الأورام الخبيثة، بعد تشخيص البواسير.

وأوضحت الطبيبة أن جدار الأمعاء يتكون من طبقة مخاطية وتحت مخاطية، وأن نسيج البواسير يوجد في الطبقة تحت المخاطية، حيث يفرز خلال النسيج الغدي المخاط الذي يسهل عملية التبرز بشكل ميسور.

وأشارت إلى أنه عادة ما يتم تشخيص النزيف من فتحة الشرج على أنه بواسير، مؤكدة أنه من الممكن أن يكون النزيف ناتجًا عن شرخ أو ورم خبيث، حسب “سبوتنيك”.

وأكدت أنه بعد اكتشاف البواسير، من الضروري إرسال المريض لإجراء منظار القولون للتأكد من وجود أية أورام بالجسم وخاصة المعدة، لافتة إلى اتباع قاعدة: “لابد من عمل منظار القولون، إذا كان هناك دم في البراز”.