شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن أبرز 5 أنواع من الصداع وطريقة التفريق بينهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

يشكل الصداع مشكلة كبيرة للكثيرين، وقد كشف موقع “إم إس إن” الإلكتروني، عن بعض الأنواع المختلفة للصداع، موضحًا أنه غالبًا ما تأتي هذه الأوجاع المزعجة من العدم، وتجعلك تشعر بعدم القدرة على العمل أو الاسترخاء.

وإليك ملخص سريع لبعض الأنواع المختلفة للصداع.

صداع بنوبات قصيرة وشديدة

يحاكي هذا الصداع القصير والشديد للغاية آلام الطعن. تميل هذه الأنواع من الصداع إلى أن تستمر بضع ثوانٍ في كل مرة ويمكن أن تكون “أولية” أو “ثانوية”.

الصداع العنقودي

يصيب الصداع العنقودي واحدًا من كل 1000 شخص تقريبًا، وهو حالة نادرة. النوع الحاد من هذا الصداع يبدو وكأنه إحساس ثاقب في الرأس وحول العينين. يميل الألم إلى جعل أولئك الذين يعانون منه قلقين وسريعي الانفعال.

الصداع النصفي

قد يكون الصداع النصفي، الذي يُعرف بأنه إحساس بالخفقان في جانب واحد من الرأس، إما حادًا أو خفيفًا. عندما تصاب بالصداع النصفي، قد تواجه نوبات من المرض أو تجد أنك حساس للضوء والصوت. .

صداع الرعد المفاجئ

يبلغ صداع الرعد ذروته في غضون 60 ثانية من بدايته ويمكن أن يكون مؤلمًا بشدة. السبب الأكثر شيوعًا لهذا الصداع هو النزيف الذي يحيط بالدماغ. لهذا السبب، يستخدم الخبراء التصوير المقطعي للدماغ (CT) للتشخيص.

صداع الهيمكرانيا المستمر

عادة ما يؤثر داء الهيمكرانيا المستمر دائمًا على نفس الجانب من الوجه، وهو نوع مزمن ومستمر من الصداع. قد تشمل الأعراض الإضافية احمرار العينين وتدميعها وانسداد الأنف وانقباض قزحية العين.