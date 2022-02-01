شكرا لقرائتكم خبر عن هل الغرغرة بمحلول ملحي ترفع الضغط ؟ .. استشاري يوضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
رد الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، على أحد الاستفسارات حول ما إذا كانت الغرغرة بالمحلول الملحي ترفع الضغط أم لا.
وقال الشخص في استفساره الموجه للنمر: “هل الغرغرة بالماء والملح مرتين في اليوم ترفع الضغط؟”.
من جانبه أوضح أستاذ أمراض القلب في رده: “غالبا لا تؤثر على الضغط، بشرط ألا يتم بلع السائل الملحي”.
من جهة أخرى أوضح النمر أن سرعة ترسيب الدم ESRهو فحص من فحوصات الدم يرتفع في حالات معينه منها: الالتهابات البكتيرية الفيروسية، المناعية، وفي بعض الأورام، فقر الدم، وكذلك يزداد نسبياً مع التقدم في العمر.
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