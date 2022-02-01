شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يحذر: مصابي فيروس كورونا من تناول هذا الدواء القاتل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
حذر طبيب الأعصاب المتخصص سيميون بروكوبينكو، المرضى المصابين بعدوى فيروس كورونا، من تناول أحد الأدوية التي قد تؤدى إلى أمراض أخطر وربما الوفاة.
وأوضح أن هناك فئة من الناس، خاصة المصابين بكوفيد معرضون لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
وأكد بروكوبينكو، أن تناول الشخص المصاب بكورونا مضادات التخثر بعد الإصابة، فإن احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية ممكنة وبشكل كبير.
وأضاف الطبيب احتمال حدوث جلطات دموية نتيجة التهاب الجهاز التنفسي، بعد الإصابة بكورونا، حسب” سبوتنيك”.
وصنف الطبيب المتخصص، أصحاب الأمراض المزمنة من خطر السكتة الدماغية بعد إصابتهم بالفيروس، على ثلاثة أنواع وهي:
1 – مرضى السكر
2 – أمراض الأوعية الدموية خاصة في الدماغ.
3 – مرضى القلب الذين يعانون من اضطرابات ضربات القلب.
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