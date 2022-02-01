شكرا لقرائتكم خبر عن مختص يكشف عن علاجات منزلية لأعراض كورونا الخفيفة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكد رئيس الجمعية الألمانية للطب العام وطب الأسرة، الدكتور مارتن شيرير، إن أهم ما يلزم مصاب كورونا أثناء العزل، التزام الهدوء وعدم القلق، ثم محاولة تقييم الأعراض.

وأوضح أن المسار المعتدل يكون على شكل أعراض بسيطة يشعر معها المريض وكأنها نزلة برد عادية، لكن فيما عدا ذلك، يجب استشارة الطبيب، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأشار إلى أنه من بين الأعراض الشديدة، التي يتعين التحقق منها الشعور بالإرهاق التام، والحمى الشديدة، والسعال المستمر، وضيق التنفس، ويمكن أن يكون معدل التنفس المتزايد دون ضيق في التنفس إنذاراً محتملاً.

وأشار الدكتور الألماني إلى أن العلاجات المنزلية لسيلان الأنف، والتهاب الحلق، أو الإرهاق يمكن أن تخفف أيضاً الأعراض البسيطة لكورونا، كما تساعد المواد الفعالة مثل الإيبوبروفين أو الباراسيتامول في علاج الحمى والألم.

وأوضح أنه عند انسداد الأنف، ينصح ببخاخ الأنف التقليدي. وإذا كان هناك التهاب في الحلق، يمكن تناول المستحلبات.

ونصح بالتدرج في العودة للمجهود البدني والتمارين الرياضية، وذلك لأن الرئة تحتاج في بعض الأحيان لبعض الوقت للاستشفاء.