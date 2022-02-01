شكرا لقرائتكم خبر عن هل هناك علاقة بين دفئ أو برودة القدمين وصحة الجسم ؟ أخصائي يُجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف أخصائي أمراض الأوردة والصدمات، أندريه أوفيمتسوف، أن تعرض الأطراف السفلى للبرد يشكل فعلا خطورة على صحة الإنسان.

وأوضح أن برودة القدمين والأطراف وعدم الحرص دوما على تدفئتها، يمكن أن يؤدي إلى التهاب المفاصل.

وأضاف أوفيمتسوف أن برودة الأطراف السفلى، تؤثر سلبا في غشاء المفاصل، الذي يمكن أن يصاحبه لاحقًا الألم، ووتوقف حركة الساقين والقدمين نتيجة التهاب المفاصل المزمن، حسب “روسيا اليوم”.

وأشار إلى أن التهاب المفاصل يكون نتيجة خلل في الأوعية الدموية، والذي قد ينتج عنه تشوه في المفاصل وآلام مبرحة لا تطاق.

وأوصى الأخصائي بضرورة الاهتمام بتدفئة القدمين، عن طريق ارتداء ملابس داخلية وجوارب خاصة وأحذية جلدية مبطنة بالفرو، خاصة في فصل الشتاء ومثل هذه الأجواء الباردة.