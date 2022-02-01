نصائح للعناية بمنطقة تحت العينين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 فبراير 2022 09:00 مساءً - تعد مشاكل الهالات السوداء تحت العينين من أكثر المشاكل التي يعاني منها الكثيرين.

يعتبر الجلد تحت العين قليل السماكة؛ ما يجعله عرضة للتحول للون الغامق بسهولة بمرور الوقت، فضلا عن أسباب أخرى كفرط التصبغ وضعف الدورة الدموية وفقدان فيتامين سي، وغيرها.

وتكمن المشكلة أكثر في أن الهالات السوداء تجعلك تبدو أكبر سنا، إذا لم يتم علاجها، حيث يعتبر ذلك مصدر قلق كبير للكثيرين.

ويقترح تقرير نشره موقع ”إينديا“ نصائح يقدمها خبراء البشرة للعناية بمنطقة تحت العين، تتمثل أولها في وضع كريمات غنية بفيتامين C وحمض الهيالورونيك، حيث ثبت أنها مفيدة في تقليل البقع الداكنة تحت العين.

كما يساعد كريم تحت العين في تقليل الخطوط الدقيقة، وتسهم مكوناته المرطبة في تهدئة الانتفاخ، وجزيئات الترطيب في ترطيب البشرة لفترة طويلة، فيما تقدم هذه التركيبة الآمنة والفعالة فرقا واضحا في 3-6 أسابيع.

وينصح الخبراء باستشارة طبيب الأمراض الجلدية قبل اختيار الكريمات دائما؛ لأن بعض المنتجات يمكن أن تتصرف بشكل مختلف مع أنواع البشرة المختلفة.

كما ينصح الأطباء بوضع كمادات باردة لتقليل الانتفاخ وتقليص الأوعية الدموية المتوسعة.

ويمكن استخدام مكعبات الثلج الملفوفة بقطعة قماش معقمة لمدة 20 دقيقة تقريبًا، حيث يجب تكرار هذه العملية إذا أصبحت قطعة القماش دافئة أو إذا ذاب الجليد.

وينصح التقرير بوضع أكياس الشاي الباردة تحت العين كطريقة أخرى لمكافحة الهالات السوداء، حيث يحتوي الشاي على ”الكافيين“ ومضادات الأكسدة التي تنشط الدورة الدموية لتترك أثرًا مهدئًا تحت الجلد.

وتكمن الطريقة في نقع كيسين من الشاي الأسود أو الأخضر في ماء ساخن لمدة 5 دقائق، ثم الاحتفاظ بها في الثلاجة لـ 15 – 20 دقيقة.

وبمجرد أن تبرد أكياس الشاي بدرجة كافية، يتم وضعها على العينين المغلقتين لـ 10 – 20 دقيقة، ثم يجب شطف العينين بالماء البارد وتركهما مغلقتين لـ 10 دقائق للحصول على تأثير طويل الأمد.

ويجمع العلماء على أن أسهل وأفضل علاج لتقليل الهالات السوداء هو النوم، فالعين المحرومة من النوم دائمًا متعبة، بغض النظر عن كمية ”الكونسيلر“ المستخدمة.

وفي النهاية، يمكن استخدام العلاجات لحل مشكلة الهالات السوداء، ولكن العادات الصحية تعطي أثرا أكثر فعالية في عملية التحسين، فتناول الطعام الصحي والترطيب والحصول على القدر المناسب من النوم أمر مهم لعينيك.