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شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر من خطورة استخدام قطرات العيون المحتوية على الكورتيزون والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر الطبيب واستشاري العيون محمد الحريب، من خطورة استخدام قطرات العيون المحتوية على الكورتيزون دون إشراف طبي.
وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “الحذر ثم الحذر من استخدام قطرات العيون المحتوية على الكورتيزون دون إشراف طبي”.
وأضاف أن هذه القطرات قد ترفع ضغط العين دون أن يشعر المريض مما يقد يتسبب بفقدان للنظر لا قدّر الله.
وتابع الحربي “حتى لو تشابهت أعراضك مع شخص آخر ، لا تستخدم قطراته دون وصفة، هي علاج فعّال وممتاز ولكن بإشراف طبي فقط”.
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