8 طرق بسيطة للتخلص من دهون أسفل البطن

بيروت - نادين محمد -

يعتبر التخلص من دهون البطن مشكلة صحية شائعة، وترتبط دهون البطن بمقاومة الإنسولين، وهي مقدمة لمرض السكري. يمكن أن تضعف أيضاً حساسية الإنسولين في أنسجة الكبد والعضلات. هذا يزيد من فرص الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي. لذلك من المهم التخلص من دهون البطن. في ما يلي 8 طرق لتقليل دهون البطن.

تعتبر ممارسة الرياضة من أكثر الطرق فعالية لخفض دهون البطن. ومع ذلك، فإن التركيز فقط على التمارين الأساسية لن يساعد في تقليل الدهون الموجودة حول بطنك.

أظهرت دراسة أجريت على 24 فرداً يمارسون تمارين البطن لمدة ستة أسابيع عدم وجود فائدة كبيرة في تقليل الدهون في منطقة البطن. وجدت العديد من الدراسات أن التمارين الهوائية يمكن أن تساعد في تقليل دهون البطن مثل تمارين القوة وتمارين القلب والأيروبيك .

2.نظام غذائي صحي

إن تقليل الكربوهيدرات مفيد للغاية في تقليل دهون البطن الزائدة. النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات ينقص بضعة كيلوجرامات بسرعة أكثر؛ لأنه يطلق الماء من الجسم.

إن الحد من تناول الكربوهيدرات واستهلاك المزيد من الفاكهة والخضروات، كلها أمور مهمة لبدء إنقاص وزنك. تعمل الألياف الغذائية الموجودة في الحبوب الكاملة على تحسين الشبع؛ للمساعدة في إنقاص الوزن.

3-بروتين في كل وجبة

إن اتباع نظام غذائي عالي البروتين يحسن التحكم في الشهية والشبع وتعزيز فقدان الوزن.

تستغرق البروتينات وقتاً أطول للهضم وتقليل الشهية وتعزيز الشبع وبناء كتلة عضلية، مما يعزز عملية التمثيل الغذائي.

4- استهلاك دهون صحية

الدهون الصحية طريقة رائعة لتقليل الالتهابات في الجسم. الالتهاب المزمن مرتبط مباشرة بالسمنة. قومي بتضمين الدهون المتعددة غير المشبعة مثل زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات والبذور والزبدة المصفاة والأسماك الدهنية الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية في نظامك الغذائي لتقليل الالتهاب.

5-تجنب السكر

إذا كنت ترغبين في إنقاص دهون البطن، فأنت بحاجة إلى تجنب السكر، أظهرت العديد من الدراسات أن استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر يزيد من فرص الإصابة بالسمنة.

6-الشاي الأخضر

الشاي الأخضر هو المشروب المثالي للتخلص من السموم عندما تحاولين التخلص من دهون البطن. يحتوي على مادة الكافيين، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات قوية على عملية التمثيل الغذائي. يساعد في القضاء على الآثار الضارة لجذور الأكسجين الحرة، وبالتالي منع تراكم السموم.

7-التخلص من الإجهاد

الإجهاد وزيادة الوزن مترابطان؛ لأن الإجهاد الذي لا يمكن السيطرة عليه يزيد من مستويات الكورتيزول في جسمك، مما يتسبب في ترسب الدهون في منطقة البطن. يمكن أن تؤدي هذه الزيادة في مستويات الكورتيزول أيضاً إلى زيادة الرغبة في تناول "الأطعمة" مثل الكربوهيدرات المكررة والأطعمة المقلية والحلويات. تسبب هذه الأطعمة ترسب الدهون، وتحديداً في منطقة البطن.

8-النوم السليم

يساعد النوم على إعادة شحن جسدك وعقلك. يؤدي الحرمان من النوم إلى زيادة الالتهاب وتراكم السموم في الجسم. إن النوم أكثر من 7 ساعات في الليلة يزيد من احتمالية نجاح إنقاص الوزن. لذلك فإن نوعية وكمية النوم من العوامل الحيوية في خسارة دهون البطن.

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