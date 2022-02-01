اعتمدي هذه الوصفات للتخسيس السريع

بيروت - نادين محمد - تلجأ العديد من السيدات الى وصفات طبيعية للتخسيس السريع، بعيداً عن الادوية التي تساعد على فقدان الوزن، وتعتمد تلك الوصفات بشكل أساسي على استخدام الأعشاب الطبية وأعشاب التخسيس في إنقاص الوزن وحرق الدهون.

وتبحث الكثيرات عن أسهل طرق للتخسيس في أسبوع بدون رجيم ، للظهور بمظهر جذاب وبقوام مثالي لحضور مناسبة معينة.

الليمون والقرفة لحرق الدهون

ويتم تحضيرها عن طريق إحضار نصف لتر ماء، و1/4 ملعقة كبيرة من القرفة، وحبتين من ثمار الليمون متوسطة الحجم، وإناء للخلط.

ويتم تحضيرها عن طريق عصر الليمون وإزالة البذور من العصير، ووضع الماء في الوعاء ويضاف له عصير الليمون، ثم تضاف القرفة، ويُغلى الخليط على نار هادئة.

لمن يرغب بشرب الخليط باردا لا يغليه بل يخلطه جيدا، ويفضّل تناول الوصفة صباحا قبل الإفطار ومن ثم قبل الوجبات الرئيسية.

خل التفاح لانقاص الوزن بسرعة



يحتوى خل التفاح على إنزيمات حيوية وأحماض عضوية والتى مسئولة عن زيادة معدل الأيض، وبالتالى تزيد من حرق الدهون بالجسم، كما يحتوى خل التفاح على ألياف ومستويات عالية من البوتاسيوم التى تساعد على إنقاص الوزن، وذلك من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

الخطوات :



تحضير كوب واحد من الماء مع إضافة ملعقتين من خل التفاح الطبيعى، ثم تقليبه جيداً وتناوله قبل أى وجبة غذائية، كما ينصح بشرب خل التفاح المخفف مرتين أو ثلاث مرات قبل أى وجبة للتخلص من الوزن الزائد.

-ممارسة أنواع الرياضة المختلفة بشكل متواصل وذلك حتى لا تتعرضين للإعياء ومن ثم يضطر الجسم للاسترخاء.

-ممارسة التمارين الرياضية التي تتسم بالسهولة يوميا لأن ذلك يؤدى إلى حرق كثير من السعرات الحرارية.



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