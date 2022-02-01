10 فوائد “مذهلة” لشرب الماء مع العسل لم تكن تعرفها من قبل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 فبراير 2022 01:18 صباحاً - مع كل فصل شتاء، تعود نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي لتصيب العديد من الأشخاص بشكل متفاوت، ومع انتشار كورونا ومتحورا ه، بات الاهتمام بصحة الجسم ودفاعاته الطبيعية، امراً ملحاً ينبغي الاهتمام به.

ولعل من أفضل الأطعمة المساعدة على تقوية صحة الجسم ومناعته، هو العسل، نظراً لما يحتويه من مركبات وعناصر غذائية فريدة ومفيدة.

حيث ينصح العديد من الأطباء بشرب الماء مع العسل، خاصة إن كان الماء دافئاً، وفيما يلي أبرز عشرة فوائد لهذا المشروب المميز.

1. تحسين صحة الجهاز الهضمي

يمكن أن يساعد كوب من الماء الدافئ مع العسل في تحسين عملية الهضم. يحتوي العسل على مكونات مطهرة تخفف معدتك من ارتداد الحمض. ومن المرجح أن هذا الحل يؤدي إلى تهدئة معدتك عند الإصابة بأي التهاب. كما أنه يساعد على الحفاظ على انتظام حركات الأمعاء.

2. تخفيف الوزن

يحتوي العسل على سكر طبيعي لا يسبب أي زيادة في الوزن. تناول العسل بانتظام بالماء الدافئ يمكن أن يحد من تناول السعرات الحرارية ويساعدك أيضًا على فقدان الدهون في البطن بسهولة. وفقًا لدراسة نشرت عام 2010 في الدورية العلمية للكلية الأميركية للتغذية، يساعد العسل على التحكم في شهيتك، وعند تناوله قبل النوم ليلا، يسهم تناول كوب من ماء العسل في بدء الجسم في حرق المزيد من الدهون خلال الساعات الأولى من النوم.

3. علاج الإمساك

يعد السبب الرئيسي للمعاناة من لإمساك هو نقص الماء في جسمك. ويعد شرب كوب من الماء الدافئ مع العسل بانتظام في الصباح على معدة فارغة، وقبل النوم من العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى تحسين حركة الأمعاء وعلاج مشكلة الإمساك والألم المرتبطة بها بفاعلية.

4. يعزز الجهاز المناعي

يتميز عسل النحل الطبيعي بخصائص مذهلة لقتل البكتيريا تساعد على محاربة الجسيمات الغريبة. كما أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تعزز نظام المناعة، في حين أن مضادات الأكسدة في العسل تسهم في نمو الجذور الحرة.

5. علاج البرد والسعال

يعد تناول كوب الماء الدافئ مع العسل بمثابة بناء درع واقٍ مضاد للبكتيريا والفيروسات، التي تسبب البرد والسعال. كما يعمل العسل كمذيب للبلغم، ويطرده بالكامل من الجهاز التنفسي، وبالتالي تعزيز التنفس بشكل أفضل.

6. يحسن الدورة الدموية

تعتبر هذه واحدة من أعظم فوائد تناول الماء الدافئ مع العسل، لأن ماء العسل يحرق رواسب الدهون في الجسم ويساعد على التخلص من الرواسب في الجهاز العصبي، وبالتالي يتم تحسين الدورة الدموية، ويتخلص من السموم الموجودة في الجسم.

7. يعزز الطاقة

يدعم العسل الطاقة على مستويين أحدهما سريع المفعول والآخر طويل المدى، بسبب الجلوكوز في السكر الطبيعي المتوافر في عسل النحل، الذي يمتصه الجسم سريعا ويعطي دفعة فورية للطاقة. أما الفركتوز فيعد مصدرا للطاقة المستدامة حيث يتم امتصاصه ببطء أكثر.

8. يحسن نوعية النوم

لتحسين جودة نومك، عليك بتناول ماء العسل لأنه يؤدي إلى إطلاق الجسم للسيروتونين، وهو ناقل عصبي يحسن حالتك المزاجية، ويقوم جسمك بتحويل السيروتونين إلى ميلاتونين، والذي ينظم طول ونوعية النوم.

9. يزيل سموم الجسم

يضاف لفوائد هذا المشروب البسيط دوره الفعال في إزالة السموم من الجسم. وتدخل مكوناته في التركيبات الأساسية لأنظمة التخلص من السموم.

10. تحسين صحة القلب

إن العسل مصدر غني بالفينولات وغيرها من المركبات المضادة للأكسدة، التي ترتبط بخفض خطر الإصابة بأمراض القلب. وتساعد الشرايين الموجودة في قلبك على التمدد، مما يزيد من تدفق الدم إلى قلبك ويساعد على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. كما يساعد ماء العسل في الحفاظ على توازن مستوى الكوليسترول، وزيادة الكوليسترول الحميد.