أسباب احمرار العين وطرق العلاج

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 يناير 2022 06:06 مساءً - قد يشير احمرار العين، إلى وجود العديد من المشكلات الصحية المختلفة، في حين أن بعض هذه المشكلات حميدة، فإن البعض الآخر خطير ويتطلب رعاية طبية طارئة، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن احمرار العين وفقا لما ذكره موقع helthline وهى:-

ما هي الأسباب الشائعة لاحمرار العين؟

1- الحساسية .

2- عيون جافة.

3- التهاب الجفن.

4- حساسية للضوء.

5- التهاب القزحية.

6- عدم وضوح الرؤية.

7- ألم في العين.

كيف يمكن علاج أعراض احمرار العين؟

إذا كان احمرار عينك ناتجًا عن حالة أكثر اعتدالًا مثل الحساسية أو التهاب الملتحمة أو التهاب الجفن ، فقد تتمكن من علاج الأعراض في المنزل تتضمن بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها ما يلي:-

– ضع ضمادة باردة، يمكن أن يساعد الضغط البارد على عينيك المغلقة عدة مرات كل يوم في تقليل الأعراض مثل الاحمرار والتورم.

– تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبيب.

– تجنب المهيجات أثناء التعافي ، حاول تقليل ملامستك للمواد المهيجة في بيئتك ، مثل حبوب اللقاح أو الدخان أو الأبخرة الكيميائية.

– اغسل يديك، تأكد من غسل يديك بشكل متكرر، تجنب لمس عينيك أو المنطقة المحيطة إذا لم تكن يداك نظيفتين.

– تجنب المكياج أو العدسات اللاصقة، اهدف إلى تجنب وضع المكياج أو العدسات اللاصقة حتى تختفي الأعراض.

الحد من وقت النظر إلى الشاشة، قد يتسبب قضاء الكثير من الوقت أمام شاشة الكمبيوتر أو التلفزيون أو الهاتف في إجهاد العين وجفافها ، لذا حاول تقليل وقت الشاشة.

ما هي مضاعفات احمرار العين؟

لن تؤدي معظم أسباب احمرار العين إلى مضاعفات خطيرة، ومع ذلك ، إذا كانت لديك حالة تسبب تغيرات في الرؤية ، فقد يؤثر ذلك على قدرتك على أداء مهام مثل الطهي أو القيادة، يمكن أن يؤدي ضعف البصر في هذه المناطق إلى إصابة عرضية.

قد تؤدي بعض حالات العين التي لم يتم علاجها أيضًا إلى تلف دائم للعين ، مما قد يؤدي إلى فقدان البصر، و تشمل الأمثلة على هذه الحالات التهابات العين وإصابات العين.