بروتينات تساعد على العيش حياة أطول وأكثر صحة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 يناير 2022 06:06 مساءً - وجدت دراسة جديدة أنّ اثنين من البروتينات الموجودة في دم الشخص يمكنها أن تسبب تدهور صحة الشخص طوال حياته وتؤدي إلى انخفاض العمر الافتراضي.

وجد الباحثون في جامعة إدنبرة في اسكتلندا أنّ الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من البروتين الشحمي (LPA) وجزيء التصاق الخلايا الوعائية 1 (VCAM1) في دمائهم غالباً ما يعيشون حياة أقصر.

يعتقد الفريق أنّ تطوير الأدوية أو العلاجات الأخرى التي يمكن أن تقلل من مستويات هذه البروتينات في الدم يمكن أن تساعد الناس على العيش حياة أطول وأكثر صحة.

في حين أنّ عكس مسار الشيخوخة بشكل صريح أمر مستحيل على الأرجح، فإنّ تحديد العوامل التي تؤدي إلى عمر أقصر يمكن أن يبطئ عملية الشيخوخة.

وقال الدكتور بول تيمرز، الباحث الرئيسي في الدراسة وعضو في وحدة علم الوراثة البشرية في بيان، أنّ تحديد هذين البروتينين الرئيسيين يمكن أن يساعد في إطالة سنوات الحياة الصحية.

“يمكن للأدوية التي تخفض مستويات البروتينات هذه في دمنا أن تسمح للشخص العادي بالعيش بصحة جيدة”.

قام فريق البحث، الذي نشر نتائجه الأسبوع الماضي في ‘Nature Aging’، بإجراء تحليل تلوي على ست دراسات تحقق في الروابط بين علم الوراثة والشيخوخة.

في المجموع، تم تحليل 857 من البروتينات، وتمّ تحديد LPA وVCAM على وجه الخصوص على أنها تلك التي ترتبط أكثر مع الشيخوخة المبكرة، حياة غير صحية وأعمار أقصر.

غالباً ما تكون مستويات بروتين الدم نتيجة لعلم الوراثة، مما يعني أنها في الأساس عامل حظ.

تم ربط البروتين الأول، LPA، بتخثر الدم وتصلب الشرايين، وهي حالة تسد فيها الدهون شرايين الشخص.

وكتب الباحث في الدراسة: “اقترح تحليلنا أنّ التأثير الضار ل LPA قد ينطبق على الشيخوخة بشكل عام”.

يقع VCAM 1على الطبقة الخارجية من الأوعية الدموية ويمكن أن يساعد في منع تخثر الدم ويعمل كجزء من استجابة مناعية عند المصابين بفيروس.

على وجه التحديد، من المعروف أنّ مستويات VCAM 1 في الدم تزداد مع تقدم العمر لدى كلّ من البشر والفئران، وعبر العلاج بالأجسام المضادة ل VCAM 1أو الحذف المحفز لتحسين الأداء المعرفي للفئران المسنة.

هناك بالفعل دواء يتم تجربته كطريقة محتملة للحدّ من خطر الإصابة بأمراض القلب التي تقلل من مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة في دم الشخص.

حالياً، لا توجد أدوية يجري تجربتها على البشر لإخفاض مستويات VCAM 1، من خلال التجارب في الفئران وجدت أن خفض مستويات هذا البروتين يمكن أن تبطئ عملية الشيخوخة.

وقال جيم ويلسون، رئيس علم الوراثة البشرية في جامعة إدنبرة: “تعرض هذه الدراسة قوة علم الوراثة الحديث لتحديد هدفين محتملين للأدوية المستقبلية لتمديد العمر الافتراضي.