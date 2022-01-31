نظام غذائي يتبعه الآلاف من البريطانيين لخسارة الوزن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 يناير 2022 06:06 مساءً - يتّبع عشرات الآلاف من البريطانيين الذين يعانون من السمنة المفرطة نظام غذائي يتألف من الحساء والمخفوقات لمساعدتهم على تقليص وزنهم، بعد أن وجدت تجربة أنّ الناس الذين جربوا النظام فقدوا أكثر 12 كيلوجرامات في غضون ثلاثة أشهر.

أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية الليلة الماضية أنها توسع برنامج النظام الغذائي إلى 11 منطقة أخرى في إنجلترا بعد أن وجدت أنه يساعد المرضى على الحدّ من مرض السكري من النوع 2.

سيتم إحالة المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن من قبل الطبيب العام وإعطاءهم مخفوقات منخفضة السعرات الحرارية والحساء مجاناً على نفقة هيئة الخدمات الصحية الوطنية لمدة ثلاثة أشهر.

إنّ هذا المخطط الجذري هو جزء من خطة الخدمة الصحية لمعالجة مرض السكري، والذي يكلف هيئة الخدمات الصحية الوطنية 10 مليارات دولار سنوياً.

يعاني أكثر من أربعة ملايين شخص من مرض السكري في المملكة المتحدة و90 في المئة من هؤلاء لديهم نوع 2، والذي يرتبط بالسمنة.

على مدى عقود كان يُنظر إلى الحالة على أنها غير قابلة للشفاء، ولكن تُظهر الأبحاث الآن أنّ فقدان الوزن يمكن أن يعكس مرض السكري إلى الأبد.

كجزء من تجربة هيئة الخدمات الصحية الوطنية، تم وضع 2,000 من المرضى المصابين بداء السكري من النوع 2 على النظام الغذائي وفقدوا في المتوسط أكثر من 12 كيلوجرامات بعد ثلاثة أشهر.

تُظهر الأبحاث أنّ حوالي نصف أولئك الذين يفقدون الوزن على هذا النظام الغذائي قادرون على التغلب على مرض السكري في غضون عام.

أولئك الذين وُضعوا على النظام الغذائي تلقوا الدعم من الأطباء والمدربين، وجهاً لوجه، أوعبر الإنترنت ومجموعات الدعم.

بعد الانتهاء من النظام الغذائي، يتلقون التدريب لإعادة إدخال الأطعمة الصحية والمغذية على نظامهم الغذائي.

النظام الغذائي مفتوح للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاماً الذين تم تشخيصهم بمرض السكري من النوع 2 في السنوات الست الماضية مع مؤشر كتلة الجسم فوق 27.

فقد نديم أخطر، 49 عاماً، من شيفيلد، أكثر من 15 كيلوجرامات منذ بدء البرنامج.

وقال: “هذا هو أفضل شيء قمت به من أي وقت مضى لنفسي ولعائلتي.