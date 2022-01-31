مكمل غذائي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 يناير 2022 04:11 مساءً - ازداد الإقبال على تناول المكملات الغذائية بشكل كبير في زمن تفشي جائحة كورونا، لتعزيز المناعة وتحسين وظائف الجسم للوقاية من الإصابة بالعدوى.

وقد كشفت دراسة حديثة عن وجود مكمل غذائي مهم يرتبط بتقليل خطر الإصابة بالخرف، ونشر البحث في مجلة “كلينيكال نوتريشن”، والذي تناول فوائد مكملات زيت السمك التي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالخرف.

فبحسب الدراسة التي شملت أكثر من 215 ألف من كبار السن غير مصابين بالخرف على مدى ثماني سنوات تقريباً في المتوسط، أن استخدام زيت السمك كان مرتبطا بتراجع مخاطر الإصابة بالخرف.

كما يدعم البحث العديد من الدراسات التي أكدت وجود فوائد جمة لاستخدام أحماض أوميغا 3 الدهنية، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، وتعزيز صحة البشرة وتعزيز المناعة، وتقليل الالتهاب، إضافة إلى فوائدها المعرفية المختلفة.

وقال الدكتور نغير هوبينز رئيس قسم تسمانيا في الرابطة الأسترالية، إنه من الضروري ضمان الحصول على الفيتامينات المضادة للأكسدة ودهون أوميغا 3 التي يحتاجها الدماغ لحمايته وأداء وظائفه، وهو دليل نهائي لحياة مزدهرة قليلة المخاطر من الخرف.

فوائد صحية أخرى لزيت السمك

1. يخفض ضغط الدم

2. يساعد على فقدان الوزن

3. الحفاظ على صحة العين

4. تعزيز الجلد

5. يقلل من دهون الكبد

6. يقلل من مخاطر الاصابة بالنوبات القلبية

7. قد يساعد في علاج الاكتئاب والاضطرابات النفسية

8. يحسن صحة العظام

محاذير تناول زيت السمك

نذكر بعض المحاذير المصاحبة لتناول مكملات زيت السمك الغذائية في ما يأتي:

– قد يسبب زيت السمك بعض الاثار الجانبية، مثل: التجشؤ، ورائحة الفم الكريهة، وحرقة في المعدة، والغثيان، والإسهال، والطفح الجلدي، إذا ظهرت إحدى العلامات السابقة استشر طبيبك على الفور.

– تجنب تناول زيت السمك إذا كانت لديك حساسية السمك أو المحار.

-تجنب تناول زيت السمك إذا كنت تعاني من سيولة في الدم أو تتناول الأدوية المميعة؛ لأن ذلك يزيد من خطر الإصابة بالنزيف.

– تجنب تناول مكملات زيت الأسماك من قبل المصابين بمرض السكري النوع الثاني؛ لأنها تزيد من مستويات السكر خلال فترة الصيام.