تحذير من خطورة سيلان الأنف التي يتسبب بها “أوميكرون”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ 30 دقيقة

آخر تحديث: 31 - يناير - 2022 3:37 مساءً

بعد تفشى المتحور “أوميكرون” في معظم الدول حول العالم، حتى أصبح السلالة المهيمنة على إصابات كورونا متجاوزا السلالات السابقة مثل “دلتا”.

حذر فلاديمير زايتسيف، طبيب الأنف والأذن والحنجرة، من سيلان الأنف المصحوب بـ “أوميكرون”.

وقال إن ذلك يمكن أن يؤدي إلى نقص الأكسجة في الدماغ.

وفقا له، فإن التهاب الغشاء المخاطي للأنف، الذي تسبب في الإجهاد، يستمر لفترة أطول من سيلان الأنف المعتاد.

ويؤدي سيلان الأنف إلى انتهاك عملية تشبع الدماغ بالأكسجين، مما قد ينتج عنه عواقب غير سارة. قال زايتسيف في مقابلة مع “سبوتنيك”: “سيعطي هذا بعض الصدى في البداية، وبعد ذلك يمكن أن يصبح مشكلة في الرأس، بسبب نقص الأكسجة”.

وأشار الطبيب إلى أنه من الضروري طلب المساعدة إذا لم يتم استعادة التنفس الكامل من خلال الأنف خلال أسبوع. وأضاف في الوقت نفسه أنه إذا كان سيلان الأنف لفترة طويلة معقدًا بسبب الأعراض التي تشير إلى الإصابة بـ “أوميكرون”، فمن الأفضل الاتصال بالطبيب في المنزل.

في وقت سابق، أفادت الأنباء أن أطباء بريطانيين كشفوا عن بيانات جديدة حول أوميكرون “الخفي”.