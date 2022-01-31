9 أنواع من الأعشاب لتعزيز إنقاص الوزن بشكل طبيعي

بيروت - نادين محمد -

يمكن للأعشاب والتوابل أن تضيف نكهة للطعام، وتساعد في كبح الرغبة الشديدة في تناول الوجبات السريعة غير الصحية. الأعشاب لها خصائص مضادة للأكسدة، ومضادة للالتهابات، وخفض الكوليسترول، ومضادة للسكري، وخصائص موازنة الهرمونات، ويمكن أن تساعد بشكل مباشر في تخسيس الوزن.

ثبت أن القرفة تساعد في تقليل الوزن ومحاربة السمنة. تساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وتنظيم نسبة السكر في الدم وتلعب دوراً حيوياً في خفض نسبة الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، تساعد القرفة على قمع الشهية، وتسرع من معدل الأيض.

ثبت أن بذور الحلبة تعالج الاختلالات الأيضية. تساعد بذور الحلبة على تقليل استهلاك الدهون الغذائية، تساعد البذور أيضاً في تقليل الكوليسترول، وتحسين هضم الدهون.

تعزز الحلبة عملية التمثيل الغذائي، وتمنع السمنة الناتجة عن الإجهاد والالتهابات، وتطرد السموم من القولون، وتقلل من مخاطر مقاومة الإنسولين.

يساعد العنصر النشط في الثوم، الأليسين، في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية، واضطرابات التمثيل الغذائي، وارتفاع نسبة السكر في الدم. كما أن له خصائص مضادة للأورام ويعزز المناعة. أكدت دراسة علمية أن الثوم يعزز عملية التمثيل الغذائي، ويقلل من ترسب الدهون، ويقلل من وزن الجسم.

يساعد الثوم أيضاً على خفض نسبة الكوليسترول، ويحسن صحة القلب، وله خصائص مضادة للسرطان.

يساعد الكركديه في إنقاص الوزن؛ حيث أظهرت العديد من الدراسات أن الكركديه يساعد في تقليل السمنة في منطقة البطن، ويقلل من خطر الإصابة بالكبد الدهني، وتراكم الدهون، وتكوين الشحم، ويقلل من هرمون الجوع، وضغط الدم.

يساعد الكركديه على منع تهيج المعدة، وله خصائص مدرة للبول، ويقلل من نسبة الكوليسترول، ويحسن حركة الأمعاء.

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة. يحتوي الشاي الأخضر على بعض الكافيين الذي يساعد على تحفيز حرق الدهون وتحسين أداء العضلات. ثبت علمياً أن الشاي الأخضر يقمع الشهية للحد من الرغبة الشديدة في الأكل، ويحفز الهرمونات التي تساعد على حرق الدهون، وتقليل امتصاص العناصر الغذائية.

الفلفل الأسود غني بالبيبيرين الذي يعطي الفلفل الأسود نكهته المميزة، ويساعد أيضاً على منع تكوين الخلايا الدهنية. ونتيجة لذلك، فإن تناول الفلفل الأسود يساعد في تقليل الوزن. يحتوي الفلفل أيضاً على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، وتحسن وظائف الأمعاء وخصائص مضادة للاكتئاب.

يساعد الزنجبيل على زيادة التمثيل الغذائي، ويزيد من تكسير الخلايا الدهنية، ويمنع امتصاص الدهون والجوع المفرط. يساعد الزنجبيل أيضاً على تقليل وزن الجسم، ونسبة الخصر إلى الورك، ومقاومة الإنسولين.

يساعد الزنجبيل على تحسين صحة الجهاز الهضمي والكبد، ويطرد السموم، ويمنع التهابات الحلق، ويساعد على إذابة الدهون.

8.الكركم لتخفيف الوزن

يحتوي الكركم على الكركمين الذي يساعد على خفض الكوليسترول الضار والالتهابات؛ للمساعدة في إنقاص الوزن. إنه يساعد في تقليل مؤشر كتلة الجسم ووزن الجسم ومحيط الخصر، وقد يعزز فقدان الوزن ويحسن صحة الأمعاء. كما أنه يمنع الالتهابات الميكروبية، ويساعد على التئام الجروح ويقلل من الألم.

يحتوي الهيل على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، قد تساعد في زيادة حساسية الإنسولين وتقليل الكوليسترول الكلّي لدى النساء ذوات الوزن الزائد والسمنة، المصابات بمقدمات السكري. كما أنه يساعد في تحسين درجة الكبد الدهني لدى الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني.

يزيد الهيل من درجة حرارة الجسم الداخلية، ويساعد على حرق الدهون الزائدة في الجسم.



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