مشروب مثالي لتحسين النوم ومفيد جدًا لصحة الرجال

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

تعد مشكلة صعوبة النوم من الأمور المزعجة التي يعاني منها الكثيرين، وهو ما يسبب الانزعاج وزيادة التوتر، كما أنه يؤثر على الصحة العامة.

تحدثت خبيرة التغذية الروسية، إيرينا ريل، عن مشروب مثالي لتحسين النوم.

ونصحت: “لتحسين نوعية النوم، من المفيد شرب منقوع من شاي الصفصاف قبل النوم”، مشيرة إلى أن هذا المشروب له تأثير مهدئ.

وبحسب الخبيرة فإن شاي الصفصاف يحتوي على الكثير من فيتامينات ب، كما أنه غني بالحديد والبوتاسيوم والكالسيوم والنحاس والفوسفور. في الوقت نفسه، فهو غير ضار على الإطلاق لجسمنا: يمكنك تناوله بأي كميات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا النبات مفيد جدًا لصحة الرجال. شاي الصفصاف له تأثير إيجابي على عمل غدة البروستاتا، ويقلل من خطر الإصابة بأورام الأعضاء التناسلية الذكرية.

المشروب من هذا النبات مفيد أيضًا للنساء: فهو يخفف الألم أثناء الدورة الشهرية، كما يوصى بشربه للنساء الحوامل المصابات بالتسمم، وفقا لصحيفة “موسكوفسكي كومسوموليتس”.

مشروبات تساعد على النوم

1. الحليب الدافئ

2. عصير الكرز

3. شاي البابونج

4. ماء جوز الهند

5. عصير الموز

6. شاي النعناع

نصائح تساعد على النوم العميق

– ممارسة التمارين الرياضية قبيل النوم.

– أخذ حمام دافئ يومياً قبل النوم مباشرةً.

-تجنب تناول المنبهات مثل القهوة والشاي.

-خفض الإضاءة في الغرفة.

-ارتداء ملابس قطنية مريحة.

-الاهتمام بوضعية النوم والاستعانة بوسائد جيدة وتغيير ملاءات السرير باستمرار