شكرا لقرائتكم خبر عن «الأزرقي»: «أوميكرون» قادم للجميع لا محالة لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي، إنه لن يبقى شخص على وجه الكرة الأرضية لن يصاب بالمتحور اللجديد “اوميكرون” كونه سريع الانتشار.

وأضاف “الأرزقي”، في تصريحات لقناة الإخبارية، أن على الجميع وخاصة كبار السن، ضرورة تلقي اللقاح، حتى تكون إصابتهم خفيفة، لأن الإصابة بأوميكرون قادمة لا محالة، والحل هو اللقاح، لإكساب الجسم مناعة.

وأضاف استشاري المراض المعدية، أنه في حالة الإصابة بأي متحور آخر غير أوميكرون بعد عام أو عامين ستكون الإصابة خفيفة بسبب الالتزام بتناول اللقاحات.

يذكر أن متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قال خلال مؤتمر وزارة الصحة اليوم لمتابعة مستجدات كورونا، أن انخفاض منحنى الإصابات سيتبعه بمشيئة الله انخفاض وتراجع في الحالات الحرجة، والتي تتخلف لفترة أسبوعين إلى أربع أسابيع عن منحنى الإصابات، مشيرًا إلى متابعة بقية الحالات الحرجة والمنومة باستمرار.

وطالب العبدالعالي بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضرورة مواصلة الحصول على اللقاحات.