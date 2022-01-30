“نيوكوف”.. فيروس مشابه لفيروس كورونا يثير القلق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 07:16 مساءً - في الوقت الذي يسابق فيه العالم الزمن لمعرفة الحقيقة الكاملة حول متحور فيروس كورونا المستجد “أوميكرون”، خرجت دراسة صينية جديدة لتحذر من سلالة يمكن أن تهدد البشر.

فمها هي حقيقة سلالة “NeoCoV” التي جاءت في الدراسة؟ وهل ينبغي أن نقلق منها؟

يشير البحث الجديد الذي نشر على موقع “بيو ركسيف”، المنصة الخاصة بنشر دراسات ما قبل الطباعة، إلى أن السلالة ترتبط بفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية “ميرس” الذي يدخل الخلايا عبر مستقبل DPP4.

وبشكل “غير متوقع”، وجد الباحثون، أنها “يمكن أن تستخدم بكفاءة بعض أنواع مستقبل”المحول للأنجيوتنسين (ACE2) في الخفافيش، وبشكل أقل تفضيلا (ACE2) في الخلايا البشرية لدخول الخلايا”.

وتضيف الدراسة: “توضح دراستنا الحالة الأولى لاستخدام مستقبل ACE2 في الفيروسات المرتبطة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، مما يلقي الضوء على تهديد محتمل للسلامة الحيوية يتمثل في الظهور البشري لمستقبل ACE2 باستخدام فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية مع ارتفاع معدل الوفيات وانتقال العدوى”.

ومستقبل (ACE2)، كما توضح مجلة “ساينتفيك أميركان” هو المفتاح الأول لاتصال كورونا بالخلايا البشرية، وقد قارنت دراسات بين فيروس كورونا المستجد و”سارس”، وتوصلت إلى أن طفرات وراثية طرأت على “كورونا” جعلته أكثر شراسة وخطورة من “سارس”، ورغم أن كلا الفيروسين يرتبط بمُستقبِل (ACE2)، لكن كورونا له قدرة على الارتباط بالمستقبل بشكل أكثر إحكاما، وهو ما ساعده على الانتشار بدرجة أكبر من “سارس”.

هل يتغلب على اللقاحات؟

ووفقا للدراسة الجديدة، فإن الأجسام المضادة التي تستهدف الفيروس التاجي الذي يسبب كوفيد- 19، والمتلازمة التنفسية الشرق أوسطية “ميرس”، لم تكن قادرة على إيقاف “نيوكوف”. وقالوا: “أظهرت دراساتنا أن لقاحات كوفيد-19 الحالية غير كافية لحماية البشر من احتمال الإصابة بالفيروس”.

هل هو متحور جديد؟

تقول بيزنس إنسايدر إنه ليس متحورا جديدا فقد تم اكتشافه في عامي 2012 و2015 في دول الشرق الأوسط وهو مشابه لفيروس كورونا المستجد في البشر.

هل ينبغي القلق؟

تعليقا على الدراسة، أكد خبراء الحاجة إلى مزيد من الدراسات لإثبات ما ذهب إليه البحث الجديد، وحذرت منظمة الصحة العالمية من الاستناد إلى هذه الاستنتاجات قبل إجراء مزيد من الدراسات، وقالت في بيان: “ما إذا كان الفيروس الذي تم اكتشافه في الدراسة سيشكل خطرا على البشر سيتطلب مزيدا من الدراسة” ، مضيفة أنها “تعمل بشكل وثيق” مع المنظمات المعنية من أجل “رصد تهديد الفيروسات حيوانية المنشأ الناشئة”.

الطبيب الهندي، شاشانك جوشي، وهو رئيس منظمة “الاتحاد الدولي للسكري (IDF) قال في تغريدة إنه ” فيروس قديم وثيق الصلة بفيروس “ميرس” الذي يدخل الخلايا عبر مستقبل DPP4، لكن الجديد الآن هو استخدام مستقبلات (ACE2)، للخفافيش لكن لا يمكنه استخدام مستقبلات (ACE2) البشرية ما لم تحدث طفرة جديدة، وكل شيء آخر هو أمر مبالغ فيه”:

ودعا الطبيب الهندي، راجيف جايادفان، في تغريدة إلى عدم الذعر، مؤكدا أنه تم رصد هذه السلالة في عام 2013 في خفافيش في جنوب أفريقيا، ولم تصب البشر ولم تقتل أحدا:

وتسبّب فيروس كورونا المستجد بوفاة نحو 5.6 مليون شخص حول العالم منذ أن ظهر في الصين في ديسمبر 2019، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرتين إلى ثلاث، آخذة في الاعتبار العدد الزائد للوفيات المرتبطة بالوباء بصورة مباشرة وغير مباشرة.