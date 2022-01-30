وصفات الماء السحرية لازالة الكرش في أيام قليلة

بيروت - نادين محمد - من المعروف أن شرب الماء يساعد على تخليص الجسم من السموم والبقايا الضارة. كما أنه يعزّز عمليات الهضم والأيض وإذابة الدهون. لكن يمكن استخدامه أيضاً لتحضير وصفات ذكية تساعد على حرق الدهون وإزالة الكرش.

ماء التفاح والقرفة لإزالة الكرش.

لتحضير هذا الماء الذي يساعدك على حرق دهون بطنك وإزالة الكرش تحتاجين إلى: 3 حبات من التفاح، عودين من القرفة، كمية مناسبة من الماء. ويمكنك أن تضيفي إلى هذه المكونات ملعقة طعام من شراب قصب السكّر للتحلية.

-إغسلي حبات التفاح وقطعيها إلى شرحات وانزعي بذورها. لكن لا تزيلي قشرها.

-ضعيها في كوب كبير ثم أضيفي إليها عوديّ القرفة.

-أضيفي شراب قصب السكر والماء وحركي الخليط جيداً.

-أتركيه يرتاح لمدة ساعتين قبل أن تشربيه كلما شعرت بالعطش.

ماء بذور الشيا

تحتوي هذه البذور على أحماض الأوميغا 3 وعلى مضادات الأكسدة الضرورية لحماية الجسم من السموم. وإذا أضيفت إلى الماء فهي تمنع ارتفاع مستوى السكّر في الدم.

ولتحضير هذه الوصفة تحتاجين إلى: ملعقة طعام من بذور الشيا، كوب ونصف من الماء، حبة ليمون وملعقة طعام من العسل.

-إنقعي بذور الشيا في الماء لمدة ساعة واحدة.

-أضيفي عصير الليمون إلى الخليط. وبعد ذلك أضيفي العسل وحرّكي المكونات جيداً.

ولا تنسي أن تشربي هذا الماء في الصباح قبل أن تتناولي طعام الفطور.

ماء الفريز

يحتاج تحضير هذه الوصفة إلى: بعض قطع من الفريز، 4 قطع من الخيار، قطعتين من الليمون وورقتين من النعناع.

إنقعي هذه المكونات في كمية مناسبة من الماء وضعي الخليط في الثلاجة لساعات عدة.

ماء جوز الهند

لتتمكني من خسارة الوزن وإزالة الكرش واظبي على تناول هذا المشروب على امتداد النهار وخصوصاً بعد ممارستك النشاطات الجسدية.

-أضيفي نصف كوب من حليب جوز الهند إلى ملعقتي طعام من عصير الليمون وملعقتي طعام من عصير الألوي فيرا.

-تناولي هذا الشراب يومياً. فهو يعزز عملية الهضم لديك ويحمي جسمك من السموم والالتهابات ويرطبه.

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