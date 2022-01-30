بيروت - نادين محمد - للسيدات اللواتي يعانين من مشكلة الوزن الزائد و بالتالي السمنة التي تسبّب إزعاجاً لهنّ، ويسعين إلى تخفيض وزنهنّ بشتّى الطرق منها شرب المشروبات التي تحفز عملية حرق الدهون، وكذلك التي تعمل على التقليل من الإقبال على الطعام، ومن هذه المشروبات خلطات الكركم للتخسيس التي تساعد في حرق الدهون.



الكركم والليمون :

الكركم والليمون إحدى خلطات الكركم للتخسيس. حضّري ثلاث أكواب من الماء، ملعقة كبيرة من مطحون الكركم الطازج، وكذلك الزنجبيل الطازج، ليمونة مقطّعة لشرائح دائرية رفيعة. اغلي الماء، ثّم أضيفي المكوّنات إلى الماء المغلي، واتركيه جانباً لينقع بشكل جيد. اشربي من هذا المشروب ثلاث مرات يومياً أي بعد كل وجبه، واستمرّي في ذلك لمدّة ثلاثين يوماً

الكركم والزنجبيل:

امزجي كميّات متساوية من الزنجبيل المبروش والكركم المطحون، إلى كمية مناسبة من الماء. استمرّي في تحريك المزيج حتى يصبح لونه متناسق وموحد، ثم قومي بوضعه على النار حتى يغلي. ضعي الخليط في وعاء نظيف ويمكن إغلاقه بشكل جيد ومحكم، ثمّ احفظيه في الثلاجة. اعتمدي خلطات الكركم للتخسيس، اشربي كأساً قبل كل وجبة، وكذلك على الريق وقبل النوم.