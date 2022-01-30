كيف تساعد القهوة السوداء في إنقاص الوزن؟

بيروت - نادين محمد - القهوة غنية بالكافيين، وهو معروف بفوائد صحية مختلفة مثل الوقاية من السرطان وعلاج الاكتئاب وآلام الرأس.

يتناول حوالي 80٪ من سكان العالم القهوة كل يوم بكميات مختلفة. لكن قلة قليلة من الناس يعرفون علاقة القهوة السوداء بفقدان الوزن وهي كالاتي :

1- القهوة بها مضادات للأكسدة:



هناك مركبات معينة في القهوة السوداء مثل حمض الكلوروجينيك، والتي تلعب دوراً رئيسياً في إنقاص الوزن.

عندما تستهلك القهوة السوداء بعد كل وجبة، فإن حمض الكوليروجين الموجود فيها يبطئ إنتاج الجلوكوز في الجسم.

في الوقت نفسه، يتم تقليل إنتاج الخلايا الدهنية الجديدة.

تحدث هذه العملية فقط عندما يتناول المرء القهوة السوداء الغنية بالكافيين في حين أن إضافة الحليب أو الكريمة إلى القهوة سيكون مذاقها أفضل من القهوة السوداء العادية، ولكنها لا تساعد في إنقاص الوزن.

تحتوي القهوة السوداء أيضاً على مضادات الأكسدة التي تعتبر مركباً أساسياً لفقدان الوزن.

2- قمع الجوع:

يحفز الكافيين الموجود في القهوة السوداء نشاط التمثيل الغذائي، ويزيد من مستوى الطاقة والذي بدوره يقمع الجوع.

يحتوي فنجان القهوة السوداء على 5.4 سعرة حرارية، وتعد القهوة خالية من السعرات الحرارية، وعند إضافة السكر أو الكريمة، يزداد مستوى السعرات الحرارية.

3- تحفيز نشاط التمثيل الغذائي

يمكن أن يؤدي تناول القهوة السوداء إلى إحداث الكثير من التغييرات في مستوى السعرات الحرارية اليومية. نظراً لأن القهوة السوداء تحفز نشاط التمثيل الغذائي، فإنها تبقيك نشيطاً وتحرق المزيد من السعرات الحرارية. وبالتالي يمكنك التخلص من عدد كبير من السعرات الحرارية يومياً مما يساعد بدوره على إنقاص الوزن، ويعد تناول القهوة السوداء قبل التمرين أفضل طريقة لحرق المزيد من السعرات الحرارية.

4- تقلل من محتوى الماء

يكتسب البعض الوزن بسبب الدهون أو محتوى الماء الزائد في أجسامهم. يقلل شرب القهوة السوداء نسبة الماء العالية؛ لأنها من المشروبات التي تسبب إدرار البول والتخلص من الإمساك الذي يسبب تراكم السموم في الجسم والتي بدورها تسبب عدم التخلص من الفضلات وزيادة الوزن .





5. فقدان الوزن المؤقت ودعم خسارة الوزن بشكل دائم:

القهوة السوداء تؤدي إلى فقدان الوزن بشكل دائم، فهي تساعد على خفض محتوى الدهون في الجسم و إنقاص الوزن عن طريق حرق المزيد من السعرات الحرارية؛ لأن حرق المزيد من السعرات الحرارية سيقلل الوزن تدريجياً.

ولكن يجب الانتباه إلى أن أي شيء يتم استهلاكه بكثرة سيكون له آثار جانبية. وبالمثل، عندما يتم استهلاك القهوة السوداء بكثرة، فإنها تسبب ارتفاع ضغط الدم، لذلك ينصح بشرب كوبين في اليوم على حد أكثر.

اقرئي أيضا : هل تساعد القهوة السوداء في انقاص الوزن؟