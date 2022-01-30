شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد مذهلة.. 3 أنواع من الفواكه عليك تناولها في الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ينصح الأطباء عادة بتناول الفواكه الطازجة بسبب فوائدها واحتوائها على الألياف الطبيعية، ولكن في الشتاء وانخفاض الحرارة، ينصح بتناول أنواع من الفواكه لتعزيز المناعة.

وفي هذ السياق، نصحت الدكتورة أناستاسيا تاراسكو، أخصائية الغدد الصماء والتغذية الروسية، بتناول أكثر الفواكه فائدة للجسم في فصل الشتاء هي المشمش والموز والرمان.

وقالت تاراسكو، “سنأخذ بالاعتبار تلك التي تحتوي على أقل كمية من السعرات الحرارية وأكبر كمية من الألياف الغذائية والفيتامينات والعناصر المعدنية. والثمار مثل التوت البري وعنب الثعلب وغيرها المجمدة أو المجففة، تلبي هذه المتطلبات تماما، لذلك أنصح بتناولها بانتظام”، وفقا لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء.

كما نصحت الخبيرة الروسية، بتناول الفواكه التقليدية في فصل الشتاء لتعزيز المناعة كالتالي:

1- المشمش: يمكن تخزين المشمش بصورة مجمدة أو مجففة وفي كلتا الحالتين يحتفظ بنسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات. وبالإضافة إلى ذلك للمشمش تأثير محفز خفيف في الأمعاء.

2- الرمان: يتميز الرمان بإمكانية تخزينه طوال فترة الشتاء واحتفاظه بجميع خصائصه المفيدة بفضل تركيبته الداخلية الخاصة. وعصير الرمان غني بالحديد والمغنيسيوم وفيتامين С والعديد من المواد البيولوجية النشطة، مثل البيوفلافونويد. كما أن لقشرة الرمان خصائص علاجية مضادة للالتهابات وتساعد على سرعة التئام الجروح.

2- الموز: تحتوي ثمار الموز على نسبة عالية من الألياف الغذائية والبوتاسيوم والكربوهيدرات، أي يمكن اعتباره وجبة خفيفة مثالية. ويحتوي الموز أيضا على مادة الترتوفان، وهي مادة أولية لتركيب هرمون السعادة -سيروتونين.