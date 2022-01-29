عليك بهذه الأغذية لتعزز مناعتك ضد كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 35 دقيقة

تقوية المناعة يعد أمرا ضروريا للوقاية من الأمراض بشكل عام، وعدوى كورونا بشكل خاص.

ويساهم تناول بعض الأطعمة في التخفيف من أعراض الإصابة بكوفيد 19، ما يساعد على التعافي.

وقال الطبيب المتخصص في فقدان الوزن والتغذية، أدريان يوديوم: “إن الحفاظ على نظام غذائي غني بالفواكه والخضار أمر مهم، لأنها مليئة بالفيتامينات والمعادن بما في ذلك فيتامين “أ” و”ج” والمغنيسيوم والزنك”، بحسب مجلة “فوربس” الأمريكية.

وتحتوي الخضروات والفواكه على مضادات الأكسدة والبوليفينول، التي تعمل على تعزيز المناعة وتقليل الالتهاب وتعزيز الصحة الأيضية، وهذه كلها أمور مهمة خاصة لمرضى كورونا الذين يعانون مشكلات في التمثيل الغذائي.

ويعاني المصابون بمتحور “أوميكرون” من التهاب قوي في الحلق، لذلك يكون تناول المكرونة أمرا صعبا، وينصح بتناول الأطعمة الخفيفة عوضا عن ذلك، بحسب روبرت جي لاهيتا، مدير معهد المناعة الذاتية وأمراض الروماتيزم في سانت جوزيف هيلث ومؤلف كتاب “المناعة القوية”.

كما ينصح الخبراء بالإكثار من المشروبات، فهي الخيار الأفضل، لكونها مفيدة في ترطيب الجسم أثناء المرض، لذا يمكن الاعتماد مثلا على حساء فيه خضروات مهروسة.

وبحسب لاهيتا، فإن الخضروات الطرية والمطبوخة مثل السبانخ والجزر مثالية للمصابين بأعراض كوفيد 19، كما توصي إخصائية التغذية الشهيرة هايلي بومروي بتناول البطاطس، فهي مليئة بفيتامين “أ” الذي يحارب الالتهاب، أحد الآثار الجانبية لمرض كوفيد 19.

ومن جانبه، يوصي “أدريان يوديوم” بتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا الدهنية بما في ذلك الأسماك نظرا لتأثيرها الإيجابي على المناعة.