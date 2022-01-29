ينتشر بشكل أسرع.. متحور “مشتق” من أوميكرون يدق ناقوس الخطر

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 07:57 مساءً - منذ ساعتين

في الوقت الذي يواصل فيه العالم جهوده لمواجهة متحور كورونا الجديد “أوميكرون”، يراقب عدد من العلماء متحورا جديدا من متحورات كورونا، أطلقوا عليه اسم “BA.2″، وهو مشتق جديد من متحور أوميكرون، بحسب تقرير نشرته مجلة “ذا ساينتست” العلمية.

وكان متحور أوميكرون مسؤولا عن عودة انتشار كورونا، على نحو أسرع، في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، خلال الفترة الماضية.

وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية “سي دي سي”، وهي أعلى سلطة صحية في الولايات المتحدة، فإن النسخة الجديدة من متحور أوميكرون “BA.2” تنتشر بسرعة في بعض الدول الأوروبية مثل الدنمارك. ورصدت حالات إصابة بـ “BA.2” في كل من كاليفورنيا وتكساس بالولايات المتحدة.

وقال رامون لورنزو-ريدوندو، من كلية الطب بجامعة نورث ويسترن في شيكاغو، في تصريح لشبكة “سي.أن.أن” إن “من بين كل متحورات كورونا، كان أوميكرون الأسرع انتشارا”.

واستطاع علماء في الهند توثيق بعض الاختلافات بين متحور أوميكرون والمتحور المشتق “BA.2″، إذ ثمة اختلاف بسيط في “شكل” البروتين.

كاميرون وولف، خبير في الأمراض المعدية في كلية الطب في جامعة ديوك الأميركية، قال لشبكة “أن.بي.سي” نيوز : “يمكن القول إنهم مثل الأخوة، من العائلة نفسها، حيث يوجد اختلافات طفيفة، ولكن معظم الجينات متشابهة في كليهما”.

ويعتقد غابرييل ليونغ، عميد كلية الطب في جامعة هونغ كونغ، أن “مشتق متحور أوميكرون قد ينتشر بشكل أسرع من المتحور الأصلي، بنسبة 35 في المئة”.

ويشير العلماء إلى أنهم لا يعلمون بعد “كيف يمكن أن تؤثر الاختلافات في سلوك أوميكرون”.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5.6 مليون شخص في العالم منذ أن ظهر في الصين في ديسمبر 2019، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية الجمعة.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد وفيات جراء الفيروس بـ 878 ألف وفاة تليها البرازيل بـ 625 ألف وفاة، ثم الهند بـ 492 ألف وفاة، وروسيا 328 ألف وفاة.

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرتين إلى ثلاث، آخذة في الاعتبار العدد الزائد للوفيات المرتبطة بالوباء بصورة مباشرة وغير مباشرة.