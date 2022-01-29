لعلاج التهاب الحلق.. إليكم وصفة سهلة في المنزل

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ 5 دقائق

التهاب الحلق من المشاكل الصحية الشائعة التي تحدث لنا جميعاً، ومن أعراضه بحة الصوت والسعال وصعوبة البلع وفي بعض الحالات الحمى وارتفاع درجة الحرارة.

ويمكن علاج التهاب الحلق بالوصفات الطبيعية التي تخفف الألم والالتهاب وتغنيك عن تناول الأدوية، من خلال “صحتك في وصفة” نتعرف على كيفية عمل وصفة العسل والماء الدافئ لعلاج التهاب الحلق.

فوائد العسل لعلاج إلتهاب الحلق

العسل مع الماء الدافئ يساعدك في تخفيف ألم التهاب الحلق، وهو علاج طبيعي قوي، فالعسل له خصائص مضادة للجراثيم، ومضادة للالتهابات، كما يساعد على الترطيب والشفاء ويهدئ الالتهاب، وبالتالي، فهو مثالي لعلاج أمراض الجهاز التنفسي والتهاب الحلق.

والعسل أيضاً يقلل من إفراز المخاط والسعال الذي قد يسبب التهاب الحلق، كما أنه يخفف من بحة الصوت، لأنه يعمل كطبقة واقية وترطيب للحلق.

كما يحارب العسل البكتيريا ويمنع انتشار العدوى، بالإضافة إلى ذلك، فهو يتحكم أيضًا في حساسية حبوب اللقاح التي قد تسبب التهاب الحلق ويعمل على تخفيف الألم خلال بضعة أيام.

وصفة الماء الدافئ والعسل لعلاج التهاب الحلق:

المكونات

1 كوب ماء (250 مل)

2 ملاعق كبيرة من العسل (50 جرام)

الطريقة

-قم بتسخين كوب من الماء في وعاء.

-قم بتخفيف ملعقتين من العسل في الماء ثم الغرغرة بالماء.

-يمكنك تكرار هذا العلاج كل يوم في الصباح والمساء حتى يختفي الألم.

-يساعد هذا العلاج في تقليل التهاب الحلق وتخفيف آلامك.

-يمكنك إضافة بعض عصير الليمون إلى الخليط وتناوله كمشروب، الليمون أيضا علاج ممتاز لالتهاب الحلق.