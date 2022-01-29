افضل 4 طرق لنجاح الرجيم في 2022 بحسب الخبراء ومجلة فوربس  

بيروت - نادين محمد -

اهتم عدد من الخبراء بتحديد افضل 4 طرق لنجاح الرجيم في العام 2022. وعمدت مجلة فوربس الى نشر النتائج التي توصلوا اليها. واستثنوا من اللائحة انواع الحميات القاسية التي تقوم على الحرمان من تناول بعض الاصناف. وفضل اختصاصيو التغذية تلك التي لا تعرض الجسم للضرر بأي شكل من الاشكال. كما نفوا في هذا السياق وجود اي حلول سحرية لمشكلة السمنة والوزن الزائد والدهون المتراكمة. ونبهوا من الخسارة والاكتساب المتكررين للكيلوغرامات لأن هذا برأيهم ينطوي على العديد من المضار الصحية. ومن اجل عدم المعاناة من اي مشكلة من الضروري اذاً الاطلاع على افضل انواع الحميات التي ينصح بها الاختصاصيون في 2022.

افضل الحميات في 2022



اذاً اختار بعض الخبراء ومجلة فوربس المتخصصة في مجال الارقام القياسية افضل 4 طرق لنجاح الرجيم في 2022.

1 رجيم أوروبا الشمالية



يتبع هذه الحمية عادة سكان القسم الشمالي من القارة الاوروبية. وهي تقوم على تناول الاطباق النباتية. ويعني هذا انها تحتوي على الفواكه وخصوصاً الفراولة او التوت والخضار والبيض. ومن اجل اتباعها من الضروري التوقف عن اكل اللحوم ومنتجات الالبان. ونصح الخبراء من اعتادوا تناول هذه الاصناف بالامتناع عن ذلك بشكل تدريجي.

2 الرجيم المتوسطي



هذا الرجيم مستوحى تحديداً من المطبخين الايطالي واليوناني. ويحتوي برنامجه على الكثير من الفواكه والخضار والاسماك. كما يمكن في اطاره تناول الدهون الجيدة مثل زيت الزيتون. ويمكن الاعتماد على هذه الحمية من اجل الحد من المعاناة من امراض القلب المزمنة. ويرى الخبراء انها من اكثر الحميات توازناً.

3 رجيم ويت ووتشرز



هو من افضل 4 طرق لنجاح الرجيم بحسب تصنيف خبراء التغذية ومجلة فوربس. وخلال تطبيقه يمكن تناول كل انواع المأكولات لكن باعتدال تام. وقد اتبعته العديد من النجمات ومنهن جيسيكا سبمسون وأمل بنت. وهو لا يعتبر حمية بالمعنى المعروف للكلمة، بل انه يقضي بتطبيق برنامج غذائي صحي ومتوازن يهدف الى خسارة الوزن. وفي هذه الحالة يجب تناول الاصناف التي يتم تحضيرها منزلياً. وهو يجمع قاعدتين هما تناول الاطعمة المتوازنة التي لا تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية وعلى تعزيز الدعم النفسي من اجل المتابعة. وفي هذه الحالة يمكن خسارة الكيلوغرامات الزائدة بشكل تدريجي. كما يعتمد هذا الرجيم على نظام النقاط حيث يتعين على كل من يتبعه ان ينفق عدداً منها خلال اليوم الواحد.

4 رجيم داش



تعني تسمية هذا الرجيم القواعد التي يمكن تطبيقها من اجل الحد من ارتفاع ضغط الدم. ولهذا يجب التوقف عن تناول المأكولات التي يمكن ان تؤدي الى حدوث هذه المشكلة. كما يجب استهلاك تلك الصحية والخالية من الدهون الضارة ومن الملح.

كما ذكرت اللائحة، ضمن افضل 4 طرق رجيم في 2022، رجيم باليو الذي يجمع الاطعمة الطازجة اي غير المطهوة وغير الخاضعة لعملية التحويل الصناعي. وهو يمنع تناول الحبوب. إذاً يمكن استشارة اختصاصية التغذية من اجل اختيار الرجيم المناسب الذي يساعد على تخسيس الوزن وحرق الدهون الضارة بطريقة صحية.



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