أفضل رجيم لتنحيف الأرداف والاوراك

بيروت - نادين محمد - هناك طرق متعددة للتخسيس بدون عمل رجيم قاسي، أو الحرمان من تناول الطعام. فتخسيس الجسم لا يعنى حرمان نفسك من الحلويات أو من الأكل، ولكن يجب تناول دهون صحية مثل زيت الزيتون و المكسرات.

وتبحث الكثير من النساء عن كيفيه عمل رجيم و تمارين رياضية لـ تنحيف الارداف والافخاذ ، وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسبب زيادة الدهون في الأرداف.

اعتمدي هذا الرجيم لـ حرق دهون الارداف والافخاذ وستحصلين على نتيجة ايجابية بسرعة.

أسباب تراكم الدهون في الأرداف

-اتباع نظام غذائي غير صحي: بصفة عامة تلعب الأطعمة التي نتناولها دوراً هاماً في التأثير على الجسم، ويمكن تقييم النظام الغذائي الخاص بك ومعرفة هل هو جيد أم سيئ، فإذا لم تتناول الكثير من الخضروات والفاكهة والألياف والبروتين والكربوهيدرات المعقدة، وتم استهلاك بدلاً من ذلك الوجبات السريعة، فبالتأكيد سوف تتراكم الدهون في منطقة الأرداف ويزداد الوزن أيضًا.



-عدم ممارسة التمارين الرياضية: على الرغم من أن النظام الغذائي هام للغاية لكن التمارين أيضًا ضرورية في الحصول على وزن مثالي وتجنب زيادة الدهون في الجسم. ببساطة، إذا لم تمارس أي نوع من التمارين أو تحريك جسمك بشكل مستمر، سوف يتم إكساب المزيد من السعرات الحرارية في منطقة الأرداف والأفخاد وحول البطن.

-عوامل وراثية: في بعض الأحيان يمكن أن يفعل الشخص كل شيئ بشكل جيد، ومع ذلك هناك وزن زائد، فإذا كان الأمر هكذا قد يكون هناك عامل وراثي مثل أحد الوالدين لديه دهون في مناطق معينة في الجسم. هناك أشخاص يمارسون الرياضة ويأكلون طعاماً صحياً، وما زالوا يكتسبون وزناً لذلك على الشخص أن يعرف السبب الحقيقي وراء ذلك، وينظر للعائلة للحصول على إجابة واضحة لإيجاد العلاج والطرق الصحيحة.

رجيم لتنحيف الارداف

اليوم الأول :



وجبة الإفطار : شريحة توست + بيضة مسلوقة + نصف كوب عصير برتقال .

وجبة الغداء : طبق من سلطة الخضار بدون زيت + ربع دجاجة مشوية بدون جلد .

وجبة العشاء : ربع رغيف خبز قمح + كوب زبادي .

اليوم الثاني :



وجبة الإفطار : ربع رغيف خبز قمح + كوب زبادي + ثمرة فاكهة .

وجبة الغداء : قطعة من اللحم + سلطة خضار بدون زيت + 4 ملعقة من الخضار ( فاصوليا – خرشوف ) .

وجبة العشاء : سلطة خضار بدون زيت + 2 بيضة مسلوقة .

اليوم الثالث :



وجبة الإفطار : شريحة توست + 2 ملعقة من عسل النحل + شريحة لانشون .

وجبة الغداء : 5 ملعقة من الأرز + 5 شرائح رومي مدخن + طبق من الخضار بدون زيت .

وجبة العشاء : ربع رغيف خبر القمح + 2 بيضة مسلوقة + سلطة خضار .

اليوم الرابع :



وجبة الإفطار : ربع رغيف خبز قمح + 4 ملعقة فول + 4 ملعقة جبن خالي الدسم .

وجبة الغداء : طبق من الأرز المسلوق + بطاطس مسلوقة + طبق من الخضار بدون زيت .

وجبة العشاء : 2 شريحة توست + شريحة لانشون + كوب زبادي .

اليوم الخامس :



وجبة الإفطار : حبة واحدة تفاح + كوب من الشاي بالحليب خالي الدسم .

وجبة الغداء : سمكة مشوية + طبق من سلطة الخضار بدون زيت .

وجبة العشاء : 2 شريحة توست + كوب زبادي + 4 ملعقة جبن خالي الدسم .

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اليوم السادس :



وجبة الإفطار : شريحة توست + 2 ملعقة مربي .

وجبة الغداء : نصف دجاجة منزوعة الجلد + طبق من سلطة الخضار بدون زيت .

وجبة العشاء : ربع رغيف خبز قمح + كوب زبادي + 3 ملعقة عسل نحل .

اليوم السابع :



وجبة الإفطار : ربع رغيف خبز قمح + بيضة مسلوقة + ثمرة فاكهة ( برتقال أو تفاح ) .

وجبة الغداء : طبق من المكرونة المسلوقة + طبق من سلطة الخضار بدون زيت أو سمن .

وجبة العشاء : شريحة توست + كوب زباي + بيضة مسلوقة .

وبالانتظام على متابعة الجدول الأسبوعي للوجبات المتعددة وتكرارها باستمرار يضمن تخسيس الوزن بمعدل ملحوظ خلال وقت قصير ، كما يمكن التنوع في ترتيب الأيام للبعد عن الملل والروتين حتى تصل للنتيجة المطلوية والحصول على جسم متناسق .