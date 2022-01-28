علاج كورونا اميكرون في المنزل 

بيروت - نادين محمد -

من الممكن علاج اميكرون كورونا في المنزل في حال المعاناة من الاعراض الخفيفة من خلال القيام ببعض التدابير واخذ بعض الاجراءات الاساسية. وهو ما اشارت اليه تقارير نشرتها منظمة الصحة العالمية. ومن المعروف ان اعراض هذا المتحور الجديد اقل حدة من تلك التي سببتها متحورات كوفيد 19 الاخرى. ويشبهها الكثيرون بتلك التي تنتج عن الانفلونزا. ورغم هذا من الضروري توخي الحيطة والحذر عند الاصابة بأوميكرون لأنه سريع الانتقال من شخص الى آخر.





من الممكن علاج اوميكرون في المنزل لدى الاشخاص الذين يعانون من الاعراض العادية. وقبل توضيح كيفية ذلك لا بد من شرح ماهية هذه الاعراض. وهو ما اشار اليه، في حديث الى موقع بي بي سي، البروفيسور في مجال الاوبئة الطبيب تيم سبكتور. وقال: نعتقد ان اوميكرون هو من المتحورات الاقل حدة بحسب ما تبين من خلال مراقبتنا اشخاصاً تلقوا اللقاح. وذكر وجود 5 اعراض اساسية لدى هؤلاء.

- سيلان الانف.

- الم الرأس.

- الشعور بالتعب الخفيف او الشديد.

- العطاس.



- ألم الحنجرة. ولفت الطبيب الى ان عدم خطورة الاعراض يرتبط بارتفاع عدد الاشخاص الذين تلقوا اللقاح.

تدابير منزلية لمواجهة اوميكرون



لأن اعراضه غالباً ما تكون خفيفة، من الممكن علاج كورونا اوميكرون في المنزل. ولهذه الغاية قدمت منظمة الصحة العالمية عدداً من النصائح الاساسية.

1 من الضروري اولاً ان يبقى المريض في منزله والافضل ان يلتزم الحجر في غرفة على حدة على ان تتم تهوئتها بين الحين والآخر.

2 يجب ان يحرص المريض على عدم الاقتراب من افراد الاسرة الآخرين. ومن المهم الا يلمس اغراضهم وادوات النظافة الشخصية والطعام الخاصة بهم.

3 في حال كان عليه لسبب ما الوقوف على مسافة اقل من متر واحد من شخص آخر، يجب ان يضع الكمامة الطبية على انفه وفمه بالطريقة الصحيحة. ومن الافضل ان يقوم ذلك الآخر بالمثل.

4 يجب ان يقوم بغسل يديه بالصابون والماء بين الحين والآخر خلال النهار.

5 عليه ان يتناول ادوية خفض الحرارة في حال كان هذا ضرورياً. ومن الممكن ان يلجأ الى المسكنات التي يصفها الطبيب اذا شعر بالالم في الامعاء.

6 الافضل الا يتناول اياً من الادوية التي تحتوي على مضادات حيوية من دون استشارة الطبيب.

7 على المريض الذي يعاني من امراض مزمنة ومنها السكري وارتفاع ضغط الدم الحرص على تناول الادوية اللازمة بإشراف طبي.

8 ومن اجل علاج كورونا اميكرون في المنزل، على المريض ايضاً ان يتناول كمية كافية من السوائل وخصوصاً الماء والشوربات والخلاصات النباتية. كذلك عليه ان يتناول الاطعمة التي تحتوي على الكثير من المغذيات الصحية الاساسية.

9 يجب ان يحرص المصاب بهذا المتحور على الخلود الى الراحة كلما رأى ان هذا ضرورياً. والافضل الا يقوم بالاعمال اليومية التي تسبب الاجهاد.

10 من الضروري ان يراقب المريض حالته وان يسجل اي حالات طارئة مثل الم الصدر، صعوبة التنفس، ارتفاع عدد ضربات القلب، عدم القدرة على التركيز. وفي حال ملاحظة اي من هذه الاعراض، يجب طلب المساعدة الطبية.



11 في حالات الاصابة الشديدة يجب مراقبة نسبة الاوكسيجين باستخدام الجهاز الخاص مرتين يومياً. وبحسب منظمة الصحة العالمية يجب طلب المساعدة الطبية في حال انخفضت تلك النسبة عن 90% الى 94%. وهكذا يمكن علاج كورونا اوميكرون في المنزل من دون الحاجة الى الذهاب الى المستشفى. اما الخطوة الاكثر اهمية التي يجب القيام بها وفي الوقت المناسب فهي تلقي احد اللقاحات المضادة لهذا الفيروس العالمي.

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