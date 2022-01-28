5 علاجات سريعة تخلصك من حصوات الكلى

بيروت - نادين محمد -

يمكن أن يكون التخلص من حصوات الكلى مؤلماً للغاية، ويمكن أن يستغرق من بضعة أيام إلى 6 أسابيع؛ لذا يجب عدم تناول الأطعمة التي يمكن أن تثير تكوّن الحصوات، وتشمل هذه الأطعمة البنجر والشوكولاتة والسبانخ والمكسرات. كل هذه العناصر غنية بالأوكسالات، والتي يمكن أن يساهم فائضها في تكوين حصوات الكلى.

اذا كنت تريدين التخلص من حصوات الكلى طبيعيًا جربي هذه العلاجات المنزلية السريعة:

1. عصير طماطم

سوف تحتاجين

كوب عصير طماطم غير محلَّى

ما عليك القيام به

تتناولين كوباً من عصير الطماطم مع رشة فلفل مرة واحدة يومياً.

تعد الطماطم مصدراً غنياً بالليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية التي يمكن أن تمنع حصوات الكلى وبفضل خصائصه المضادة للالتهابات، يمكن أن يساعد أيضاً في تخفيف الالتهاب والألم المصاحبين.

2- عصير الريحان

سوف تحتاجين

ملعقة صغيرة من مستخلص الريحان

العسل (اختياري)

ما عليك القيام به

تسحق بعض أوراق الريحان، ويمكن لمركبات معينة في الريحان أن تعمل على استقرار مستويات حمض البوليك في جسمك؛ مما يمنع تكوين حصوات الكلى. يحتوي الريحان أيضاً على حمض الأسيتيك الذي يساعد على إذابة حصوات الكلى.

3- حمام ملح إبسوم

سوف تحتاجين

كوب ملح إبسوم

مياه الحمام

ما عليك القيام به

أضيفي كوباً من الملح الإنجليزي إلى ماء الاستحمام والنقع فيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع.

يُعرف الملح الإنجليزي أيضاً باسم كبريتات المغنيسيوم، ويمكنه زيادة مستويات المغنيسيوم في الدم عن طريق امتصاصه عبر الجلد. قد تقلل مستويات المغنيسيوم الكافية من خطر حصوات الكلى وتقليل حجم الحصوات الموجودة.

4- البيكنج صودا

سوف تحتاجين

ملعقة كبيرة من صودا الخبز

كوب ماء

ما عليك القيام به

1. أضيفي ملعقة كبيرة من صودا الخبز إلى كوب من الماء الدافئ.

2. يتم خلطها جيداً وشربها على الفور.

كم مرة يجب أن نفعل هذا؟

من 2 إلى 3 مرات يومياً.

5. الثوم

سوف تحتاجين

من 5 إلى 6 فصوص ثوم

كوب ماء

عسل

ما عليك القيام به:

1-تقشر فصوص الثوم وتخلط مع كوب من الماء وبعض العسل من مرة إلى مرتين يومياً، ويعد الثوم أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي جسمك من أضرار الجذور الحرة، ويُظهر الأليسين الموجود في الثوم خصائص مضادة للميكروبات، والتي تحمي كليتيك من العدوى.

نصائح وقائية:

1-حافظي على رطوبتك جيداً بشرب كمية كافية من السوائل، وخاصة الماء.

2-اتبعي نظاماً غذائياً غنياً بالكالسيوم، يمكن أن يشمل ذلك أطعمة مثل الحليب والجبن والزبادي.

3-قللي من تناول الصوديوم.

4-حافظي على الأطعمة الغنية بالأوكسالات عند الحد الأدنى؛ فهي تشمل الشوكولاتة والسبانخ والبطاطا الحلوة ومنتجات الصويا والقهوة والفول السوداني ونخالة القمح.

اقرئي أيضا : علاجات سريعة لحصوات الكلى