خلطات للتنحيف في أسبوع من دون رجيم

بيروت - نادين محمد -

هناك عدة طرق وعادات يجب اعتمادها للحفاظ على الوزن المثالي والحد من احتمالية التعرض للسمنة. تبحث الكثير من النساء عن وصفات تخسيس بدون رجيم حتى يستطعن إنقاص وزنهن دون أن يُحرمن من تناول الأطعمة المفضلة لديهن.

وهناك وصفات مشروبات تخسيس عديدة تؤدي إلى هذا الهدف، لكنها قد لا تؤتي ثمارها مع أصحاب الأوزان العالية، أو ستكون نتائجها بطيئة جدًا.

بشكل عام يجب اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية لإنقاص الوزن سريعاً.

خلطة الليمون والبابونج لـ إزالة الكرش





تأكدي من غلي الماء جيداً واعصري فيه نصف ليمونة مع برشها وانقعي البابونج الطازج أيضاً، وانتظري المنقوع ما لا يقل عن عشر دقائق، ومن ثم اشربي كوباً من هذا الخليط قبل كل وجبة.



ليست خلطات التنحيف السريع بدون رجيم مقتصرة على الكرش فحسب، بل هنالك خلطة لتنحيف الأرداف، مجربة ومضمونة، وهي خلطة الثوم والليمون لتنحيف الأرداف والأفخاذ. فيما يلي طريقة عملها.



خلطة الثوم والليمون لتنحيف الأرداف والأفخاذ

خلطات للتنحيف السريع بدون رجيم



اغلي مع ستة أكواب من الماء ثلاثين فصاً من الثوم الكامل غير المقطع ولا المهروس، وشرائح أربع ليمونات مع قِشرها. انتظري المنقوع لما لا يقل عن عشر دقائق ثم أضيفي له البقدونس، وبعد هذا قومي بتصفيته وشرب ثلاثة فناجين قهوة منه يومياً.



المكونات:

حبة ليمون مقطعة شرائح

ملعقة صغيرة شاي أخضر



طريقة التحضير:

يتم إضافة كمية من الماء إلى الشاي الأخضر والليمون، وينقع لحوالي 10 دقائق.

يصفى المشروب، ويتناول بعدها.

وصفة البقدونس للتنحيف



المكونات

3 فصوص من الثوم

عصير ليمونة

كوبان من الماء

القليل من البقدونس

طريقة التحضير

- تناولي وجبتك الغذائية، ثم اهرسي ثلاث فصوص من الثوم مع عصير الليمونة.

- اغليهم في كوبان من الماء.

- اطفئي النار وأضيفي البقدونس واتركي المزيج لمدة نصف ساعة.

- صفي المشروب و تناوليه.

تخسيس بدون رجيم في أسبوع



هناك بعض النصائح التي يمكن تطبيقها لإنقاص الوزن في اسبوع واحد، بدون رجيم.

حيث يتم الإكثار من شرب الماء مع مراعاة شربه عند الشعور بالجوع وقبل وجبات الطعام، حتى يمنح الشعور بالشبع.

كما يجب اتباع نظام غذائي يقوم على تحديد عدد السعرات الحرارية المتناولة خلال اليوم.

بالإضافة إلى ذلك يجب تناول الأغذية التي تحتاج وقتاً طويلاً لهضمها، حتى يمنح الجسم شعوراً بالشبع لفترات طويلة.

وتشمل تلك الأغذية على سبيل المثال الفواكه، والمكسرات، والخضروات، والبقوليات، والحبوب.

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