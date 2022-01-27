شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على الفئات الأكثر حاجة لتطعيم الإنفلونزا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد المجلس الصحي السعودي، على ضرورة الحصول على تطعيم الإنفلونزا عبر مراكز الرعاية الأولية، وفعاليات التطعيم في المراكز التجارية.
وكشف المجلس عن الفئات الأكثر حاجة لتطعيم الإنفلونزا، وهم الأطفال، والحوامل، والمصابون بنقص المناعة، والمصابون بأمراض مزمنة، وكبار السن، والعاملون في القطاع الصحي.
وأشار إلى أن اللقاح يُعطى لمن يرغب في تجنب الإنفلونزا الشديدة ومضاعفاتها، مؤكدًا على عدم إعطاء اللقاح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر.
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