شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من شرب المياه الغازية أثناء تناول الطعام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت مدينة الملك عبدالله الطبية، من أضرار شرب المياه الغازية أثناء تناول الطعام، لما له من تأثير سلبي على عملية الهضم.

وأوضحت المدينة الطبية، أن الغاز الموجود ضمن مكونات هذه المشروبات عندما يصل إلى المعدة يتمدد بفعل الحرارة داخل المعدة، فيؤدي إلى خروج الطعام عبر فتحة البواب، دون اكتمال هضمه، إذ إن العصارة الهضمية لا تتمكن من تحلله.

كما دعت إلى أهمية تناول السمك مرة أو مرتين أسبوعيًا، عوضًا عن اللحم والدجاج، وذلك للاستفادة من الأحماض الدهنية من نوع أوميجا 3، التي تعمل ضد ارتفاع الدهون الثلاثية والكولسترول في الدم.