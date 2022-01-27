بيروت - نادين محمد -

يعتقد البعض ان التخسيس في فصل الشتاء أسهل وأسرع من التخسيس في الصيف، وذلك لأن درجة حرارة الجسم تنخفض في الشتاء بسبب انخافض الطقس والمناخ الطبيعى ، وكي يصل الجسم الى درجة حرارتة الطبيعية يستهلك الكثير من الطاقة فيعمل على حرق الدهون .

هناك بعض الحيل التي يجب اعتمادها خلال فصل الشتاء لتساعد على فقدان الوزن بشكل صحي ولا تتطلب الكثير من المجهود.

نصائح للتخسيس في فصل الشتاء

الخبز الأسمر



إمتنعي تماماً عن تناول الخبز الأبيض واستبدليه بالخبز الأسمر الصحي، وتجنبي قدر الإمكان تناول خبز الساندويتشات أو الفينو أو الصامولي.

شرب الماء



يجب عليكِ شرب من 10 إلى 15 كوب من الماء مقسمين على اليوم، على أن تشربي كوب واحد صباحاً على الريق و2 كوب قبل كل وجبة و2 كوب ليلاً وباقي الأكواب مقسمين خلال اليوم.

تناول الخضار



تناولي ما لا يقل عن 3 مرات إسبوعياً الخضار، على أن يقدم مسلوقاً أو مشوياً أو داخل شوربة خفيفة المكونات.

تقليل النشويات



قللي تناول النشويات إلى النصف وبحد أقصى 3 مرات إسبوعياً.

الوجبات الجانبية الخفيفة



تناولي الوجبات الجانبية الخفيفة لتشعركِ بالشبع بين الوجبات الرئيسية وحتى تكبحي شهيتك عند تناول الوجبة التالية.

عدم تناول الطعام قبل النوم مباشرة



عليكِ بتناول الطعام قبل موعد النوم على الأقل بساعتين حتى تعطي الفرصة للجهاز الهضمي بالعمل وعدم احتباس الدهون والفضلات بالجسم.

تخلي عن الوجبات السريعة



لا تتناولي الوجبات السريعة لأنها ستزيد من وزنك بشكل كبير غير متوقع، وخاصة البطاطس والبرجر والمشروبات الغازية، بل يمكنكِ تناولها مرة بالشهر مثلا وعند شعوركِ بالرغبة لتناولها وليس دائماً.

الأطعمة التي تساعد على إنقاص الوزن في فصل الشتاء

تلجأ الكثيرات في فصل الشتاء لتناول الوجبات السريعة السهلة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية، حيث يفضلن تناول أطعمة ذات سعرات حرارية قليلة وتساعد على إنقاص الوزن .

الحمضيّات: لإحتوائها على فيتامين C الذي يمنح الطاقة ويساعد على مقاومة الأمراض.

حساء الدجاج: يعد الدجاج من اللحوم الخالية من الدهون الغنيّة بالبروتين.

دقيق الشوفان: تعتبر وجبة إفطار مثالية خلال فصل الشتاء لإحتوائه على كمية عالية من الألياف.

إضافة الى الإجاص، الملفوف، الفلفل الحار، القرع والرمان.



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