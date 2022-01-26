مشروبات للتخسيس السريع للبطن

بيروت - نادين محمد -

تساعد عدد من المشروبات على تخسيس البطن، كما تعمل على تحسين عملية الهضم. لكن تكمن أهمية هذه المشروبات في التخلص من انتفاخ البطن بسبب الغازات، والتخلص من دهون البطن أو الكرش .

اذا كنت ترغبين في التخلص من الوزن الزائد خاصة في منطقة الكرش، فاحرصي على تناول هذه المشروبات مرة يوميا قبل النوم.

أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لدهون البطن هو الإفراط في تناول الطعام والحركة الخفيفة، وعندما تأكلين سعرات حرارية أكثر مما تحرقين كل يوم هذا يتسبب في عدم توازن الطاقة وبالتالي زيادة الوزن.

أيضاً مع تقدمكِ ​​في العمر، تتباطأ عملية التمثيل الغذائي بشكل طبيعي، ويزداد إجمالي الدهون في الجسم تدريجياً، حيث تميل النساء إلى اكتساب نسبة دهون أعلى من الرجال مع تقدمهم في السن، كما ويتغير توزيع الدهون في الجسم في فترة انقطاع الطمث، مما يؤدي إلى تكدس المزيد من الدهون إلى البطن أيضاً.

يمكن أن تكون الوراثة عاملاً أيضاً، وقد يكون لديكِ استعداد وراثي لزيادة الوزن في وسطك أكثر من أجزاء أخرى من جسمك، فالهرمونات والتغيرات الهرمونية وكذلك الإجهاد يمكن أن تؤثر أيضاً على تراكم دهون البطن.

مشروبات للتخلص من دهون البطن

مشروب النعناع والشاي الأخضر



المكونات:

1 كوب ماء

5-7 أوراق نعناع

شاي أخضر

طريقة التحضير:

في قدر ضعي الماء واتركيه حتى يغلي.

أضيفي الآن أوراق نعناع واغليها لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك أضيفي أوراق الشاي الأخضر واتركيها تنقع لمدة 10 دقائق.

صفّيه وقدميه.

الكمون والليمون لحرق دهون البطن

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المكونات

كوب ماء مغلي

ليمونة

ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة زنجبيل مطحون

الطريقة

نصب الماء المغلي في كوب، ثم نضيف عليه الكمون، ثم نخلطه جيدا، نضيف عليه الزنجبيل ، نضيف شرائح الليمون، ثم نخلط المكونات، تترك جانبا حتى تندمج المكونات مع بعضها.

يشرب المشروب ثلاث مرات في اليوم، مرة على الريق، ومرة قبل أي وجبة، والمرة الأخيرة قبل النوم.