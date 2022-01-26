تجربتي مع الميرمية للتنحيف 

بيروت - نادين محمد - بالرغم من معرفتي المسبقة بنبتة الميرمية واستخدامها كعلاج بديل لأدوية السعال والأنفلونزا، إلا أنه لم يخيل لي على الإطلاق، بأن هذه الوريقات الصغيرة ستكون علاجاً لتنحيف جسمي بعد أن اكتسب بضع كيلوغرامات زائدة.

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اختبرت نبتة الميرمية للتنحيف من خلال وصفة سهلة، لم يستغرق إعدادها الكثير من الوقت، فقط إضافة بضع وريقات من نبتة الميرمية الطازجة المتوفرة بكثرة في حديقة منزلي ويمكن استبدالها بأوراق مجففة إلى كوب من الماء المغلي.

أتركها لمدة 15 دقيقة بعد تغطيته، ومن ثم أتناول مغلي الميرمية 3 مرات في اليوم قبل الوجبات الرئيسية. يمكن إضافة بضع قطرات من عصير الليمون.

اتبعت هذه الوصفة كروتين لشهور عدة حتى خسرت الكيلوغرامات الزائدة من وزني.

وصفة ليست بصعبة وما من تأثيرات سلبية لتناولها، بل لها العديد من الفوائد تضاف إلى التنحيف، فالمريمية علاج طبي وتجميلي منذ قديم الأزل .

ما هي خصائص الميرمية؟

تعددت مسميات الميرمية بين دولة وأخرى، من المريمية، المرمرية، المرامية، المرمية، تعود أصول هذه النبتة إلى الشرق الأوسط، لتنتشر لاحقاً، وتحديداً في العصور الوسطى في فرنسا.

تحتوي الميرمية على الدهون، الدهون المشبعة، الألياف، الكربوهيدرات، المغنيسيوم، الزنك، النحاس، البروتينات والزيوت الطيارة مثل، الفلافونيدات، الأحماض الفينولية، حموض التنيك وغيرها.

استخدمت الميرمية في العلاجات الطبية والطهي منذ القدم من قبل الرومان، اليونانيين والعرب، كذلك في تزيين الحدائق، فهي من أنواع الشجر المعمرة والدائمة الخضرة، لها أزهار جميلة تميل إلى اللون الأزرق الأرجواني.

ليس هذا فحسب، بل عمدت كبرى الشركات إلى الاستفادة من فوائد الميرمية وأدخلتها في تركيبة كريمات العناية بالبشرة والشعر.

ابرز فوائد الميرمية:



• الميرمية مصدر مهم لفيتامين A و C، فتقوي مناعة الجسم.

• الميرمية مضاد للالتهابات تستخدم في تسكين آلام العضلات، التهاب المفاصل والروماتيزم.

• تطهر التهابات الحلق وتكافح الفيروسات والبكتيريا.

• تخفف من تشنجات العضلات والمعدة.

• تعالج مشاكل التنفس والجهاز الهضمي.

• تساعد على التحكم في مستويات السكر فى الدم.

• تعالج الحمى من خلال التعرق الزائد.

• تخفف من آلام الطمث.

• تعالج الصداع والمغص.

• تمنع احتباس السوائل، ما يجعلها مفيدة للتخفيف من حدة السيلوليت.

• تشفي الجروح والقروح.



