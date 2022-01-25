بعد كم إصابة نتوقف عن التقاط كورونا؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

نشرت مجلة time مجموعة من الأسئلة المتعلقة بفيروس كورونا يقوم الناس بطرحها باستمرار، قائلةً إنها تحاول تقديم اجابات علمية لجعل التكيف خلال زمن الوباء أكثر سهولة من خلال نشر الاجابات المدعومة بآراء متخصصين على أكثر المعضلات المتعلقة بالفيروس.

ويسأل أحدهم: انا حصلت على اللقاح وأخذت الجرعة المعززة وأصبت مؤخرا بالفيروس. هل يمكنني العودة الى الحياة الطبيعية؟

تجيب التايم: هناك نوع من الفيروسات التي يستطيع جسم الانسان تشكيل مناعة تمنع من الاصابة بها مرة أخرى. لكن للأسف، فيروس كورونا كنزلات البرد يستطيع أن يخرق اجسامنا سنة بعد سنة. الا ان الجسم يصبح أقوى بعد كل تعرض للاصابة او عند تلقي اللقاح ما يعني أن الاصابات اللاحقة تكون أخف وأقل خطورة. لكن حتى اللحظة، ليس واضحا بعد عند اي نقطة او بعد كم اصابة تختفي امكانية الاصابة كليا.

وتضيف المجلة ان الدراسات الاخيرة أثبتت ان الناس الملقحين هم ١٠ مرات أقل عرضة للاصابة و ٢٠ مرة أقل عرضة للموت،في حال الاصابة، من الناس غير الملقحين. وتشرح انه بعد التقاط الفيروس: انّ الجسم يتلقى جرعة مناعية عالية تمنحه درجة كبيرة من الحماية.

في هذا السياق، يسأل احدهم: لماذا اذًا نتلقى اللقاحات اذا كان الجسم يستطيع ان يصنع مناعة طبيعية عند الاصابة؟

تجيب اختصاصية على هذا السؤال: ان اللقاح هو طريقة اكثر امانا للحصول على المناعة من التعرض للفيروس، كما انها أكثر ضمانا. فهناك عدد من الأشخاص الذين لا تكوّن اجسامهم اجساما مضادة للفيروس بعد الاصابة.