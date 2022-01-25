أعراض للإصابة بـ”أوميكرون” تظهر في الأذنين والرأس والعينين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 25 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 35 دقيقة

تختلف علامات العدوى للإصابة بسلالة أوميكرون، بما في ذلك في العينين والرأس والأذنين.

العلامات الرئيسية للعدوى بأوميكرون، هي الأعراض التي غالبًا ما يتم ملاحظتها في الالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة العادية – وهي توعك عام والتهاب الحلق والسعال والعطس وسيلان الأنف والقشعريرة والحمى. لكن قد تبدو بعض الأعراض المحتملة أيضًا عند الإصابة بهذا النوع من الفيروس غير نمطية وغير عادية.

يعتقد أطباء من NHS أن الدوخة يمكن أن تشير إلى عدوى كوفيد-19، وهي علامة على تأثر الجهاز الدهليزي بالتهاب فيروسي.

يقول الخبراء: “غالبًا ما يُلاحظ الدوخة مع الالتهابات الفيروسية – ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضعف الشخص الشديد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الفيروس يؤثر على الجهاز الدهليزي، المسؤول عن الاتصال بين الأذن الداخلية والدماغ”، حسب “ميديك فوروم”.

يوصي الأطباء بالاهتمام بالعلامات التالية، نظرًا لاحتمال حدوث مثل هذه المضاعفات مع عدوى فيروسية.

– يحدث تأثير الدوخة، عندما يحرك الشخص رأسه أو يغير بسرعة وضع الجسم، أو عندما يرى أشياء متحركة.

– رنين وضغط مزعج في الأذنين، وفقدان السمع، وإجهاد العين، والتعب، والصداع.

– إن الأعراض المذكورة أعلاه ، بحسب الخبراء، “قد تأتي وتختفي على مدار اليوم”. إذا كانت مستمرة أو شديدة، يجب عليك الاتصال بطبيبك، والإبلاغ عن مشاكلك وإجراء اختبار.