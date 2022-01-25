بيروت - نادين محمد - جدول المحتوى

1- فوائد الماش العامة للجسم 2- فوائد الماش للتنحيف 3- طرق تناول بذور الماش 4- طرق استخدام الماش للتنحيف 4-1 سلطة الماش للتنحيف 4-2 شوربة الماش للتنحيف 4-3 خلطة الماش بالزنجبيل

الماش هي نوع من البقوليات تختلف أسماؤها بحسب كل دولة، تشبه في شكلها البازلاء، تكون خضراء في بداية نموها، ثم تتحول إلى اللون البني الغامق القريب من السواد عند نضوجها. تتميز الماش بنكهة خفيفة تشبه البطاطس وتعد من الأصناف الشائعة في المطبخ الآسوي، إذ تستخدم في الشوربة، أطباق الكاري، الفطائر، بالإضافة إلى الحلويات.



• تمد الجسم بما يحتاجه من الطاقة لاحتوائها على السكريات والأحماض الدهنية، لذا تعتبر من الأطعمة الهامة للأطفال.

• تحسن من وظائف الجهاز الهضمي، نظراً لما تحتويه من فيتامين B12 والألياف الغذائية.

• تعمل على تعزيز وظيفة الجهاز العصبي والحد من حالات القلق والتوتر.

• تقي من الإصابة بنزلات البرد، الإنفلونزا، التهاب الشعب الهوائية والربو.

• تساعد على تخفيف درجة حرارة الجسم المرتفعة نتيجة نزلات البرد.

• تعزز من نمو العظام وتعالج الكسور لغناها بالبوتاسيوم، الفوسفور، الكالسيوم، المغنيسيوم، فيتامين B6، الفولات وفيتامين K.

• تساهم في خفض مستويات سكر الدم وتقلل من مستوى الجلوكوز في الدم، ومن هرمون الغلوكاغون Glucagon الذي يفرز عند انخفاض مستويات السكر.

• تساعد في الوقاية من الإصابة بأمراض السرطان لاحتوائها على مضادات الأكسدة والألياف.

• تحتوي الماش على فيتامين B6الذي يعرف بـ Pyridoxine، ما يساعد على إنتاج هرمونات النمو في الدماغ عند الأطفال.

• تنظم هرمونات الطمث لدى السيدات، وتحديداً خلال فترة انقطاع الحيض.

• تحتوي الماش على فيتامين K، ما يساعد على تخثر الدم والحؤول دون حدوث نزيف.

• تقوي نظام المناعة في الجسم لاحتوائها على فيتامين C.

اقرئي أيضاً: مكون واحد لتخسيس الوزن وازالة السيلوليت



• بينت العديد من الدراسات أن حبوب الماش تساهم في الحد من الشعور بالجوع لارتفاع محتواها من البروتين والألياف التي تعمل على تثبيط هرمونات الجوع، مثل الجريلين Ghrelin وزيادة معدل هرمونات الامتلاء، مثل الببتيد Peptide YY، وبالتالي فإن الماش تقلل من كمية السعرات الحرارية المتناولة، ما يساهم في خسارة الوزن.

• غناها بالبروتين يجعل منها غذاءً بديلاً لمن يتبع النظام الغذائي النباتي، فتمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها.

• تناول مغلي الماش أو سلطة الماش يساعد على حرق الدهون.

• تحتوي حبوب الماش على النشاء المقاوم للذوبان الذي يغذي بكتيريا الأمعاء، ما يرفع من معدل كفاءتها في هضم وامتصاص الطعام.

• تضاف بذور الماش إلى المكونات المستخدمة في إعداد البيتزا.

• تضاف الماش إلى الحساء.

• يمكن استبدال الحمص المستخدم في إعداد الفلافل ببذور الماش.

• تضاف بذور الماش إلى أطباق السلطة.

• تزين أطباق الطعام، مثل المعكرونة، الحمص وأطباق الكاري ببذور الماش.

أثناء اعتماد الحميات الغذائية الهادفة الى إنقاص الوزن، من المفيد تناول الماش بطرق مختلفة، وإنما بكمية معتدلة، سواء كمغلي أو سلطة، إذ تساعد على إزالة الدهون المتراكمة في الجسم لا سيما في مناطق البطن، الأرداف والظهر.

4-1 سلطة الماش للتنحيف



ينصح بتناولها مرة في اليوم.

الطريقة

• تنقع حبوب الماش في الماء لمدة ساعة على الأقل.

• تسلق على نار هادئة حتى تنضج ومن ثم تصفى.

• تسلق حبوب الحمص جيداً.

• توضع بذور الماش والحمص، ثم يضاف الخيار، الطماطم، الفليلفة، الجزر والبقدونس.

• لتحضير الصلصة، تمزج كمية من زيت الزيتون في وعاء صغير مع عصير الليمون، رشة من الملح، أخرى من الكمون والفلفل الأسود.

• تضاف الصلصة إلى سلطة الماش قبل تناولها مباشرة وتخلط جيداً.

اقرئي أيضاً:

طريقة أخرى لسلطة الماش للتنحيف



المكونات

• كوب من الماش.

• ½ كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة فرماً ناعماً.

• ½ كوب من الشبت المفروم فرماً ناعماً.

• ½ كوب من البصل الأخضر المفروم فرماً ناعماً.

• ¼ كوب من النعناع الأخضر المفروم فرماً ناعماً.

• ملح حسب الرغبة.

• فلفل أسود حسب الرغبة.

• ملعقتان من زيت الزيتون.

• ½ كوب من عصير الليمون.

• ¼ كوب من جبنة الموزاريلا المبشورة.

طريقة التحضير

• يسلق الماش حتى ينضج.

• يرفع على النار ويوضع في وعاء كبير الحجم.

• تضاف الكزبرة، النعناع، الشبت والبصل الأخضر إلى الماش.

• تخلط المكونات جيداً، ثم يضاف الملح، زيت الزيتون وعصير الليمون.

• يزين الطبق بجبنة الموزاريلا ويقدم.



4-2 شوربة الماش للتنحيف



المكونات

• كوب و ½ من الماش.

• حبة واحدة من البصل.

• فصان من الثوم.

• أكواب من مرق الخضار.

• ملعقة من زيت الزيتون.

• ملعقة صغيرة من الملح.

• ½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

• ½ ملعقة صغيرة من الكمون.

• رشة من الكركم.



طريقة التحضير

• يغسل الماش جيداً.

• يفرم الثوم والبصل فرماً خشناً.

• يوضع مرق الخضار والماش في قدر على النار حتى يغلي.

• تضاف كمية من المياه على مرق الخضار كي لا تنقص كميته بعد غليانه.

• يوضع زيت الزيتون في مقلاة على النار حتى يسخن.

• يضاف الثوم والبصل حتى يصبح لونهما ذهبياً.

• تضاف شوربة الماش إلى البصل الثوم.

• يضاف الكمون، الكركم، الفلفل الأسود والملح.

• تترك الشوربة على نار هادئة ونتركه حتى تغلي ويصبح قوامها كثيفاً.

• تسكب في الأطباق وتقدم ساخنة.

طريقة ثانية لشوربة الماش للتنحيف



المكونات

• كوب من الماش.

• ½ كوب من الأرز.

• ½ كوب من الشعيرية.

• حبتان من البصل المفروم ناعماً.

• القليل من الفلفل الأسود.

• القليل من الكركم.

• رشة من الملح.

• كوب من مرق الدجاج.

• ¼ ملعقة من بيكربونات الصودا.

طريقة التحضير

• يغسل الماش وينقع لساعة تقريباً.

• يصفى ويوضع في قدر على النار مع الماء.

• يضاف البيكربونات الصودا ويترك حتى يغلي.

• يغطى الى أن تطفو قشور الماش وتزال سريعاً.

• يضاف الأرز المغسول والمنقوع.

• تكسر الشعيرية وتضاف إلى مرق الدجاج ومن ثم الملح والبهار.

• يحمر البصل في كمية قليلة من الزيت حتى يذبل، ثم تضاف ½ الكمية منه إلى شوربة الماش وهي تغلي.

• أما الكمية المتبقية من البصل، تنثر على الطبق قبل تقديمه.

طريقة ثالثة لشوربة الماش للتنحيف



المكونات

• كوب من الماش.

• كوبان من الماء.

• مرق دجاج.

• بصلة مفرومة فرماً ناعماً.

• ملعقتان من الزيت.

• ملح حسب الرغبة.

• فلفل أسود حسب الرغبة.

• كمون حسب الرغبة.

طريقة التحضير

• يغسل الماش ويسلق الماش حتى ينضج.

• خلال سلق الماش، يقلى البصل بكمية الزيت حتى يحمر، ثم يرفع عن النار.

• بعد أن ينضج الماش، يضرب في الخلاط الكهربائي.

• يعاد إلى النار ويترك حتى يغلي.

• يضاف الملح، البهار الأسود، الكمون والبصل المقلي.

• يترك حتى يغلي قليلاً، ثم يقدم ساخناً.

4-3- خلطة الماش بالزنجبيل



• هذه الخلطة من الماش تطبق موضعياً.

• تطحن حبوب الماش مع الزنجبيل الطازج.

• تدهن المنطقة المراد تنحيفها، إذ يعمل مزيج الماش والزنجبيل على حرق الدهون المتراكمة، سواء في البطن والأرداف. أالجسم ولجزء المراد تخسيسه