قد يصل الأمر إلى حد الوفاة.. تحذير من هز الطفل الرضيع لتهدئته

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 يناير 2022 04:11 مساءً - منذ 14 دقيقة

يلجأ العديد إلى هزّ الطفل عن البكاء بهدف إسكاته وتهدئته، دون معرفة الخطورة التي تنتج عن هذا الفعل.

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين الوالدين من هز الطفل الرضيع بغرض تهدئته وإيقاف صراخه على سبيل المثال.

خطورة هز الطفل الرضيع

ويرفع ذلك من خطر إصابة الطفل بما يعرف بمتلازمة الرضيع المهزوز (Shaken baby syndrome)، والتي تهدد بحدوث تلفيات جسيمة بمخ الرضيع.

وأوضحت الرابطة أن عضلات الطفل الرضيع تكون ضعيفة للغاية، وبالتالي يتعذر عليها الحفاظ على ثبات واستقرار الرأس، التي تكون كبيرة وثقيلة نسبيا.

لذا تتأرجح الرأس عند هز الطفل جيئة وذهابا بشكل خارج عن السيطرة، ما يؤدي إلى اصطدام المخ، الذي يكون حساسا للغاية، بداخل الجمجمة.

وقد تؤدي هذه المتلازمة إلى حدوث نزيف داخلي وأضرار بالغة بأنسجة المخ، ما قد يتسبب في إصابة الطفل بالعمى الجزئي أو الكلي أو إصابته بشلل دماغي أو إعاقة ذهنية.

وفي أسوأ الأحوال قد يصل الأمر إلى حد الوفاة.

لذا يجب استشارة الطبيب فور ملاحظة أعراض هذه المتلازمة على الرضيع، والتي تتمثل في العصبية الشديدة وصعوبة التنفس وزُرقة الجلد والقيء.