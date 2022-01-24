هذه الأنواع من الطفح الجلدي قد تكون مؤشرا للإصابة بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

البريطانية للأمراض الجلدية، فإن 8.8 % من جميع الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا طوروا بعض أنواع الطفح الجلدي. ‎

فيما يلي 5 أنواع من الطفح الجلدي الذي يحدث بعد الإصابة بفيروس كورونا، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:‎

نتوءات كوفيد

هي نتوءات حمراء وأرجوانية تظهر على أصابع القدم. تُعرف حالة الجلد طبياً باسم تورم الأصابع، وهي أكثر شيوعًا خلال الأشهر الباردة، ولكن في حالة الإصابة بفيروس كورونا، فقد تظهر في أي موسم. بسبب النتوءات، قد تظهر أصابع اليدين والقدمين منتفخة، لكنها لا تسبب تهيجًا. بمرور الوقت، قد يتقشر الجلد العلوي.‎

الأكزيما‎

الأكزيما هي حالة التهابية تجعل الجلد يبدو ملتهبًا ومثيرًا للحكة ومتشققًا وخشنًا. يتسبب الطفح الجلدي في الغالب في الحكة ويمكن أن يتطور حتى لدى الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ سابق لهذه الحالة الجلدية. قد تظهر الإكزيما أثناء العدوى أو بعدها وقد تستمر عادةً لعدة أيام. تؤثر حالة الجلد الشائعة في الغالب على الأجزاء المعرضة لأشعة الشمس مثل الرقبة أو الصدر أو اليدين. لكن في حالة الإصابة بفيروس كورونا السبب غير معروف.‎

الشرى‎

وتتفاوت النتوءات في الحجم وتأتي وتذهب من وقت لآخر عند الإصابة بأي نوع من العدوى. يمكن أن يكون الشرى مثيرًا للحكة ويمكن أن يظهر في جزء من الجسم، بما في ذلك الفخذين والظهر والوجه. وفقًا للباحثين، تظهر حالة الجلد هذه في وقت مبكر جدًا من الإصابة ويمكن أن تستمر لفترة طويلة. إذا استمرت الكدمات في الظهور لأكثر من ستة أسابيع، فإن حالة الجلد تعتبر مزمنة.‎

طفح جلدي في الفم‎

الطفح الجلدي في الفم، هو علامة أخرى على كورونا. يظهر هذا النوع من الطفح الجلدي في الشفاه، مما يجعل الفم جافًا ومتقشرًا. في بعض الحالات، قد تشعر بألم في الشفاه. يمكن أن ينتفخ الفم من الداخل مما يؤدي إلى صعوبة في الأكل والكلام. ‎

النخالية الوردية‎

حميد يبدأ عادة على شكل بقعة دائرية أو بيضاوية كبيرة على صدرك أو بطنك أو ظهرك. يمكن أن يصل عرض الرقعة الدائرية المعروفة باسم البقعة الأولية إلى 4 بوصات.‎

غالبًا ما تحدث هذه الأنواع من البقع بسبب عدوى فيروسية، غالبًا بين الأطفال والشباب. تنتشر البقع بشكل واسع، مع الحد الأدنى من الحكة، وطفح جلدي على البطن، وأعلى الظهر، والساقين، وأعلى الذراعين. وقد تظهر هذه الحالة بعد 4-5 أيام من ظهور الأعراض وتستمر في الظهور لفترة من الوقت.