ماذا تعنى المعدلات غير الطبيعية لضربات القلب؟

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القاهرة - سامية سيد - النبض هو عدد ضربات القلب في الدقيقة ويمكن قياس النبض في المناطق التي يمر فيها الشريان بالقرب من الجلد وتشمل الجزء الخلفي من الركبتين، الرقبة، الجزء العلوي أو الداخلي من القدم والرسغ، وفى سلسلة "اطمن على نفسك" يمكنك معرفة ماذا تعنى المعدلات غير الطبيعية لنبض القلب، وفقاً لموقع ucsfhealth.

لماذا يتم إجراء قياس النبض؟

يعطي قياس النبض معلومات مهمة عن صحتك يمكن أن يشير أي تغيير عن معدل ضربات القلب الطبيعي إلى وجود مشكلة صحية.

قد يشير النبض السريع إلى وجود عدوى أو جفاف.

في حالات الطوارئ، يمكن أن يساعد معدل النبض في تحديد ما إذا كان قلب الشخص يضخ الدم أم لا.

قياس النبض له استخدامات أخرى أيضًا أثناء التمرين أو بعده مباشرة، يعطي معدل النبض معلومات حول مستوى لياقتك وصحتك.

معدل ضربات القلب الطبيعى

لمعدل ضربات القلب أثناء الراحة:

-حديثو الولادة من عمر 0 ​​إلى 1 شهر: 70 إلى 190 نبضة في الدقيقة

-الرضع حتى 11 شهرًا: 80 إلى 160 نبضة في الدقيقة

-الأطفال من سنة إلى سنتين: 80 إلى 130 نبضة في الدقيقة

-الأطفال من 3 إلى 4 سنوات: 80 إلى 120 نبضة في الدقيقة

-الأطفال من 5 إلى 6 سنوات: 75 إلى 115 نبضة في الدقيقة

-الأطفال من سن 7 إلى 9 سنوات: 70 إلى 110 نبضة في الدقيقة

-الأطفال بعمر 10 سنوات فما فوق ، والبالغون (بما في ذلك كبار السن): 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة

-الرياضيون المدربون جيدًا: 40 إلى 60 نبضة في الدقيقة

ماذا تعني النتائج غير الطبيعية لمعدل ضربات القلب؟

قد تعني معدلات ضربات القلب المرتفعة باستمرار (عدم انتظام دقات القلب) وجود مشكلة، تحدث إلى طبيبك وناقش أيضًا معدلات ضربات القلب أثناء الراحة التي تقل عن القيم الطبيعية (بطء القلب).

يجب فحص النبض القوي جدًا (النبض المحيط) والذي يستمر لأكثر من بضع دقائق بواسطة طبيبك، حيث يمكن أن يشير النبض غير المنتظم أيضًا إلى وجود مشكلة.

النبض الذي يصعب تحديده قد يعني انسداد الشريان وهذه الانسدادات شائعة عند مرضى السكري أو تصلب الشرايين بسبب ارتفاع الكوليسترول.