شد ترهلات الجسم بأسبوع

بيروت - نادين محمد -

قد تنجحي في خسارة الوزن لكن يتعرض الجسم لترهلات تفسد مظهركِ أكثر من بروز الدهون نفسها، في هذه الحالة أنتِ بحاجة إلى حل مزدوج يكمل بقية مهمة إنقاص الوزن وتفتيت الدهون، وفي الوقت نفسه تساعد على شد عضلات الجسم لتبدين بمظهر ممشوق.

هذا الحل السحري هو القفز بالحبل، فهو شكل من أشكال تمارين القلب للإحماء. إنه تمرين لكامل الجسم يحرق حوالي 10-15 سعرة حرارية في الدقيقة. هذا ليس مهمًا فقط للتخلص من الوزن الزائدة ولكنه فعال أيضًا في شد جسمك.

فوائد القفز بالحبل

1. يحسن صحة القلب

يعد القفز بالحبل شكلاً رائعًا من تمارين الكارديو. يزيد من معدل ضربات القلب.ما يسمح لعضلات القلب بضخ الدم عبر الجسم ، وبالتالي تعزيز صحة القلب.

2. توازن الجسم السفلي والعلوي

القفز بالحبل هو تمرين رائع لكامل الجسم. يساعد على التخلص من الدهون من جميع أجزاء الجسم ويقويكِ، ما يساعد على شد العضلات بين أجزاء الجسم المختلف ليبدو الجسم أكثر تناغما.

3. حرق السعرات الحرارية

نط الحبل أو القفز على الحبل طريقة رائعة لحرق السعرات الحرارية والتخلص من الدهون. في دراسة ، وجد العلماء أن القفز بالحبل ساعد في تحسين مؤشر كتلة الجسم أكثر من تمارين استهداف عضلات محددة. يمكن اعتبار عشر دقائق من قفز الحبل بكثافة عالية تعادل الجري لمسافة 8 دقائق ويمكن أن تحرق ما يقرب من 1300 سعرة حرارية في ساعة.

4. يحسن وظائف الرئة

قفز الحبل يحسن الدورة الدموية والتنفس ويعزز قدرة الرئة. قيمت دراسة أن التمارين الهوائية طويلة المدى أظهرت تأثيرًا إيجابيًا على وظائف القلب والجهاز التنفسي وامتصاص الأكسجين.



نصائح لتحقيق أفضل النتائج:



ابدأي بقفزات الحبل لمدة دقيقة واحدة. قومي بزيادة الكثافة والمدة كلما شعرتِ أن قدراتكِ تسمح بذلك. قومي بزيادة المدة كل أسبوع بما لا يقل عن دقيقة إلى دقيقتين. يجب أن تكوني قادرة على القفز على الحبل لمدة 10-15 دقيقة. تأكدي من أخذ قسط من الراحة ، واحتساء مشروب، والقفز مرة أخرى.

قومي بالإحماء لمدة 10 دقائق على الأقل قبل القفز على الحبل.

ارتدِ أحذية لامتصاص الصدمات.

ارتدِ حمالة صدر رياضية لمنع ترهل الثديين.

اشربي الماء قبل التمرين وبعده.



تجنب القفز على الحبل إذا:

لديك مشاكل في القلب.

كنتِ تتعافى من مرض خطير أو عملية جراحية.

لديك ارتفاع في ضغط الدم.

لديك إصابة في العظام.

اقرئي أيضا : شد ترهلات الجسم بوصفات فعالة