شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل التطعيم بما فى ذلك المعززة لمدة 3 أشهر إذا كانت فحوصات فيروس كورونا إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الكثير من الدول في إعطاء جرعة احترازية للعاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين في الخطوط الأمامية والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا وما فوق المصابين بأمراض مشتركة.

يتم إعطاء الجرعة المعززة للأشخاص المؤهلين بعد إكمال 9 أشهر ، أي 39 أسبوعًا من تاريخ إعطاء الجرعة الثانية.

ووفقا لتقرير موقع " healthsite"، فأن أخر تحديثات صحية لتأجيل التطعيم ، بما في ذلك الجرعة الاحتياطية ، لمدة ثلاثة أشهر إذا كانت نتائج اختبار المستفيد إيجابية لـ Covid-19.

في غضون ذلك ، وصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا العالمي إلى 345.8 مليونًا وتجاوز عدد القتلى 5.58 مليونًا ، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

وكشف مركز الجامعة لعلوم وهندسة النظم (CSSE) في آخر تحديث له أن الولايات المتحدة لا تزال الدولة الأكثر تضرراً من حيث عدد الحالات (70209352) والوفيات (864.553).

ما هي اللقطة المعززة ؟

نظرًا للدراسات المحدودة حول فعالية اللقاحات ضد متغيرات كورونا بمرور الوقت ، فإن خطط اللقاحات المعززة هي إجراءات احترازية في الوقت الحالي، حيث أدت حالات الاختراق من العدوى المتغيرة لـكورونا لدى بعض الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل إلى أسئلة حول فعالية اللقاحات بمرور الوقت، ولكن تظل الرسالة أن اللقاحات لا تزال فعالة للغاية ضد الفيروس، وخاصة الأمراض الخطيرة.

يمكن أن تصبح الحقن المعززة متاحة للأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل والذين تلقوا جرعتهم الثانية قبل ثمانية أشهر، وفي الوقت الحالي، يوصى بجرعة معززة فقط للأشخاص الذين تلقوا لقاحات mRNA مثل لقاح Moderna و Pfizer-BioNTech.

هذا يعني أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل في وقت مبكر من بدء البرنامج ، مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية ، والمجموعات المعرضة للخطر مثل الذين يعانون من نقص المناعة ، وكبار السن ، وأولئك الذين يعيشون في دور رعاية المسنين ، سيكونون من بين أول من يتمكن من تلقي الجرعات الثالثة عند توفرها في سبتمبر.